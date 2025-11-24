上班族戴全罩式安全帽 竟遭蜜蜂螫眼成蜂窩性組織炎

夏末秋初是蜂害高峰，一名江姓女上班族上個月戴全罩式安全帽騎車途中，竟遭兩隻蜜蜂鑽入安全帽內襲擊，造成右眼眶前蜂窩性組織炎！眼科醫師洪啟庭表示，香水、鮮豔衣物容易誘蜂，這名個案可能擦拭香水又穿紅色外套，才被蜜蜂攻擊。

收治此個案的達特楊眼科聯盟執行長洪啟庭說，這名25歲美女上班族，平日上班穿著亮麗，也常噴香水，一個月前她下班騎摩托車覺得似有灰塵跑進全罩式安全帽，不到一分鐘，右上眼皮覺得刺痛無法張眼，她摘下安全帽照鏡子，發覺右眼皮腫脹，馬上就醫。

經檢查，她右上眼瞼嚴重水腫與下垂。最佳視力僅剩下0.7，眼球上下左右轉動都成問題，初步診斷為「眼眶前蜂窩性組織炎」。她向醫師表示，當時拿下安全帽，發現有兩隻死掉的蜜蜂卡在安全帽內。醫師進一步檢查，確實發現有蜂刺卡在眼皮！

醫師為她取出蜂刺，並給予口服抗生素、利尿劑與止痛藥，配合眼藥水與藥膏塗抹角膜與眼皮。第5天後眼睛已能自行睜開，最佳視力也回到1.0。

洪啟庭說，蜜蜂刺傷後，刺針伴隨的毒性主要是蜂毒肽、蜂毒神經肽等多肽類物質，及磷脂酶A2、透明質酸酶和組織胺。這些都會破壞細胞膜、促進蜂毒擴散。輕者局部疼痛、溶血、肝功能異常或蕁麻疹；重者可能發生橫紋肌溶解、急性腎衰竭、全身毒性反應、休克、呼吸困難，甚至死亡。

「每年約有10萬人被蜜蜂扎傷而就醫，夏末至秋初是攻擊高峰」，洪啟庭說，蜜蜂很少主動攻擊人，除非靠近牠們的巢穴、或人類塗有香水。而這名個案戴上全罩式安全帽，蜜蜂仍可從極小的空隙鑽入，並刺傷眼睛，令人意外。