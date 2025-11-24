食藥署抽檢7至9月市售食品重金屬含量 旗魚、海膽、巴西蘑菇鎘超標

衛福部食藥署今公布114年度7至9月市售食品中重金屬含量結果，8件產品重金屬鎘超標不合格，包含日本百合、鮮百合、巴西蘑菇、澎湖丁香魚、旗魚、海膽等。食藥署北區管理中心主任劉芳銘表示，有3件列為加強管理，另5件依「食安法」第47條共裁處新台幣15萬元罰鍰。

劉芳銘指出，114年度7至9月總計完成抽驗307件食品重金屬，包含26件食米及其他穀類、78件蔬果植物類、69件水產品、14件禽畜產品、39件蛋品及其加工品、41件嬰幼兒食品、9件油籽類、7件食用油脂、5件罐頭食品、5件飲料類、4件堅果類、4件果凍及果醬、2件乳品、2件盛裝飲用水、1件食鹽及1件蜂蜜。

其中，一亨國際企業的「百合-日本（新鮮）」檢出重金屬鎘0.14mg/kg、澎祖海產加工廠的「澎湖丁香魚」檢出重金屬鎘0.09mg／kg、秀鳳姐的店「海膽」檢出重金屬鎘0.6mg/kg，與規定不符。經地方政府衛生局命業者限期改正後，無產品可供複抽驗，後續列為加強管理。

旭豐生物科技的「巴西蘑菇」檢出重金屬鎘3mg/kg、翔達貿易的「巴西蘑菇」檢出重金屬鎘5mg/kg、日發中藥的「百合」檢出重金屬鎘1.65mg/kg、屏東永成行的「旗魚」檢出重金屬鎘0.6mg/kg，另有一名個人進貨的「鮮百合」檢出重金屬鎘0.11mg/kg。所轄衛生局依食安法第47條共裁處新台幣15萬元。

林口長庚醫院毒物中心顏宗海主任表示，世界衛生組織已將「鎘」列為一級致癌物，不小心攝食雖然不會出現腹瀉、嘔吐等急性反應，但會累積在體內，傷害腎臟和肝臟，甚至導致骨頭病變。除了避免食用來源不明的農產品，建議多喝水加速代謝，多運動流汗排除體內重金屬。

食藥署表示，為保障國人飲食安全，與地方政府衛生局持續監測國內市售食品中重金屬含量，並參酌歷年監測結果、國內食品相關法規修正、環境監測結果及國人飲食習慣等，滾動式調整年度監測食品類別及檢驗項目。

食藥署強調，食品業者應落實自主管理，倘「規避、妨礙或拒絕本法所規定之查核」及「對本法規定應提供之資料，拒不提供或提供資料不實」，分別依違反食品安全衛生管理法第47條第11款及第12款規定，處新臺幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。