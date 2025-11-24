快訊

「因愚蠢好奇心誤觸法律」黃子佼和所有被害人達成和解！聲明全文曝光

中職／未聽說樂天要轉賣 蔡其昌初步了解開記者會因回應2訴求

好市多黑五攻略！家電買「這台」最狂現省27000 老會員憑2物領免費熟食

聽新聞
0:00 / 0:00

郵局領一萬首日無久候 長輩喊「拿現金最安心」

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
普發一萬元現金郵局領現開跑首日，民眾稱「動線順暢、不擁擠」。記者張策／攝影
普發一萬元現金郵局領現開跑首日，民眾稱「動線順暢、不擁擠」。記者張策／攝影

普發一萬元現金郵局領現開跑首日，全國郵局同步受理領取作業。由於24日至29日實施身分證尾數分流措施，單號週一、三、五；雙號週二、四、六辦理，今天現場人潮雖多，但整體秩序良好，未出現過度擁擠情形。

記者實際到郵局觀察，入口處皆有工作人員協助動線引導，上樓前逐一詢問民眾辦理的業務。面對不少上門的長者，郵局人員也耐心協助確認證件、核對資料，協助快速完成領取。不少民眾表示，選擇到郵局臨櫃領取，主要是「安心」、「怕詐騙」、或「不熟悉線上操作」。

65歲陳太太說，她本來就不太會用網路，「現金拿在手上比較安心啦，郵局就在家旁邊，我就順便來領，排隊也不會很久。」67歲吳先生也有同樣想法：「拿到實體的比較踏實。」

72歲方先生表示，子女不在身邊，他對手機操作很沒信心，「政府叫我們手機辦那個我不太會啦，自己來郵局最快，郵局的人都會幫忙，比較放心。」55歲謝小姐則坦言是因為怕詐騙，「現在詐騙多，簡訊叫我點連結我都不敢點。來郵局最安全，人看到、錢拿到，這樣比較不會出事。」

60歲張太太也說：「郵局大家都信任嘛。來拿錢比較踏實，匯來匯去我怕按錯。」71歲劉先生更直言：「每天新聞都在報詐騙，乾脆自己走來領最安全，看得到人、拿得到錢，心裡比較踏實。」

首日領現人潮踴躍，但在郵局分流措施與現場引導下，整體動線順暢，民眾普遍對流程滿意。而「安心、方便、避免詐騙」成為臨櫃領現的最大理由。

普發一萬元現金郵局領現開跑首日，民眾稱「動線順暢、不擁擠」。記者張策／攝影
普發一萬元現金郵局領現開跑首日，民眾稱「動線順暢、不擁擠」。記者張策／攝影
普發一萬元現金郵局領現開跑首日，民眾稱「動線順暢、不擁擠」。記者張策／攝影
普發一萬元現金郵局領現開跑首日，民眾稱「動線順暢、不擁擠」。記者張策／攝影
普發一萬元現金郵局領現開跑首日，民眾稱「動線順暢、不擁擠」。記者張策／攝影
普發一萬元現金郵局領現開跑首日，民眾稱「動線順暢、不擁擠」。記者張策／攝影
板橋郵局入口處皆有工作人員協助動線引導，上樓前逐一詢問民眾辦理的業務。記者張策／攝影
板橋郵局入口處皆有工作人員協助動線引導，上樓前逐一詢問民眾辦理的業務。記者張策／攝影
普發一萬元現金郵局領現開跑首日，民眾稱「動線順暢、不擁擠」。記者張策／攝影
普發一萬元現金郵局領現開跑首日，民眾稱「動線順暢、不擁擠」。記者張策／攝影

郵局 詐騙 普發一萬

延伸閱讀

普發現金今可到郵局領 台南歸仁郵局到中午還有多人排隊

普發1萬元郵局臨櫃領現金 高雄九旬婦笑開懷「拿現金最踏實」

普發現金郵局臨櫃 新北上班族誤信假檢警財損百萬

郵局今起臨櫃領普發一萬！首周分流別白跑 必備證件非身分證

相關新聞

熱帶低氣壓生成！最快明增強為天琴颱風 最新路徑、對台影響出爐

根據日本氣象廳資料，菲律賓東方海面的熱帶擾動上午生成熱帶性低氣壓，預估周二至周五逐漸通過南沙島海面後，最快明天生成颱風（...

傍晚起東北季風增強北東轉雨 氣象署：周二晚周三晨最冷探14度

中央氣象署氣象預報中心資深預報員朱美霖上午指出，本周受兩波東北季風影響，早晚氣溫偏涼。今天下半天東北季風逐漸增強，白天還...

準天琴颱風恐發展 賈新興揭時程、預測路徑

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，92W預計今...

食藥署抽檢7至9月市售食品重金屬含量 旗魚、海膽、巴西蘑菇鎘超標

衛福部食藥署今公布114年度7至9月市售食品中重金屬含量結果，8件產品重金屬鎘超標不合格，包含日本百合、鮮百合、巴西蘑菇...

普發1萬現金／郵局今起開放1294郵局櫃檯領現 首周採身分證單雙號分流

配合政府「全民+1 政府相挺」普發現金政策，中華郵政今天起開放1294間郵局櫃檯領現，為紓解窗口領現人流及縮短顧客等候時...

忍不住熬夜滑手機！ 醫示警：亮光入睡糖尿病風險增67%

睡前愛滑手機，不小心玩到入睡！減重專科暨家醫科醫師魏士航表示，手機裡的藍光會刺激眼睛，使褪黑激素分泌量減少，除了影響睡眠...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。