郵局領一萬首日無久候 長輩喊「拿現金最安心」

普發一萬元現金郵局領現開跑首日，全國郵局同步受理領取作業。由於24日至29日實施身分證尾數分流措施，單號週一、三、五；雙號週二、四、六辦理，今天現場人潮雖多，但整體秩序良好，未出現過度擁擠情形。

記者實際到郵局觀察，入口處皆有工作人員協助動線引導，上樓前逐一詢問民眾辦理的業務。面對不少上門的長者，郵局人員也耐心協助確認證件、核對資料，協助快速完成領取。不少民眾表示，選擇到郵局臨櫃領取，主要是「安心」、「怕詐騙」、或「不熟悉線上操作」。

65歲陳太太說，她本來就不太會用網路，「現金拿在手上比較安心啦，郵局就在家旁邊，我就順便來領，排隊也不會很久。」67歲吳先生也有同樣想法：「拿到實體的比較踏實。」

72歲方先生表示，子女不在身邊，他對手機操作很沒信心，「政府叫我們手機辦那個我不太會啦，自己來郵局最快，郵局的人都會幫忙，比較放心。」55歲謝小姐則坦言是因為怕詐騙，「現在詐騙多，簡訊叫我點連結我都不敢點。來郵局最安全，人看到、錢拿到，這樣比較不會出事。」

60歲張太太也說：「郵局大家都信任嘛。來拿錢比較踏實，匯來匯去我怕按錯。」71歲劉先生更直言：「每天新聞都在報詐騙，乾脆自己走來領最安全，看得到人、拿得到錢，心裡比較踏實。」