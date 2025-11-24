普發1萬元郵局臨櫃領現金 高雄九旬婦笑開懷「拿現金最踏實」

快訊

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導
90歲黃姓婦人在兒子陪同下領到一萬元，兩人還特別請郵局人員協助合照，紀念現金落袋的一刻，笑說領到現金很踏實。記者張議晨／攝影
行政院普發1萬元現金，中華郵政今天起開放1294間郵局櫃檯領現，今早各大郵局陸續出現人潮，90歲黃姓婦人在兒子陪同下領到一萬元，兩人還特別請郵局人員協助合照，紀念現金落袋的一刻，黃婦笑說，比起網路匯款，「臨櫃領到1萬元更踏實！」

普發現金1萬元提供「登記入帳」、「ATM領現」及「郵局領現」，郵局自11月17日起全台3180台郵局ATM可直接領現，今（24日）起則開放臨櫃領現，共有1294個支局據點可提供服務，攜帶健保卡到場就能直接領到1萬元。

今早9時起，各郵局出現臨櫃領取現金人潮，位於中正路的高雄新興郵局，警方還派1人到場戒護，維持現場領款秩序，早上秩序良好，排隊不到10分鐘就可領到萬元現金。

90歲黃姓婦人在兒子陪同下領到一萬元，兩人還特別請郵局人員協助合照，紀念現金落袋的一刻，她說，她不會上網登記，想說等開放臨櫃再到郵局領取，今天手上拿到一萬元，很開心，比起網路匯款，「臨櫃領到1萬元更踏實！」

另一名公務員退休的婦人，今早則和丈夫到郵局領取普發一萬元，她說，與勞退、國民年金帳戶相比，軍公教退休帳戶不會直接入帳，因夫妻倆都不會用網路登記，也擔心碰到詐騙網站，直接臨櫃領比較安心。

至於1萬元用途，婦人說，1萬元買幾樣菜一下就花完，大概就用於日常生活開銷，沒特別規畫，不過領到1萬元還是很開心。

民眾到郵局櫃檯領現，]本人需攜帶健保卡；若由他人代領，代領人須另攜帶具照片的身分證明文件，例如健保卡、身分證或居留證；另外，民眾若選擇郵局帳戶登記入帳、ATM或臨櫃領現，只要完成指定任務或登錄活動網頁，就有機會抽中百貨、超商、量販店禮券等好禮，其中，臨櫃提供總價值150萬元獎品，最大獎為3萬元新光三越禮券。

配合政府「全民+1 政府相挺」普發現金政策，中華郵政今天起開放1294間郵局櫃檯領現。記者張議晨／攝影
配合政府「全民+1 政府相挺」普發現金政策，中華郵政今天起開放1294間郵局櫃檯領現，警方派員到場維持秩序。記者張議晨／攝影
