普發現金今可到郵局領 台南歸仁郵局到中午還有多人排隊

普發現金今天起可到各地郵局領取。台南歸仁郵局清晨還沒開門，就有上百個人在排隊，直到現在接近中午的時候還是要排隊50多個人才能領到。尤其有許多民眾還沒有滿65歲，然後身分證號碼尾數不是單號的今天也跑來白跑一趟。自己搞不清楚狀況還是抱怨連連。

郵局人員說，也有不少人打電話來詢問，他們接到電話都請民眾除非急著要用錢，不要今天來領，不然要排隊等候很長的時間。

排隊的林姓男子說，今天會來排隊，當然是急著要用錢局可以領一萬，因為沒有提款卡，不能用ATM領錢，現在也沒有正常工作，花一點點時間排隊也無所謂，有錢進口袋最重要。

在郵局ATM領錢的李姓婦人說，在裡面領錢還要排隊、要花不少時間，平常就有用ATM的習慣，也沒有什麼人在排隊；不過他的老父親也是習慣直接到櫃檯領錢，因為這是多年習慣了，很多老人家都這樣。