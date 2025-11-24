快訊

「因愚蠢好奇心誤觸法律」黃子佼和所有被害人達成和解！聲明全文曝光

中職／未聽說樂天要轉賣 蔡其昌初步了解開記者會因回應2訴求

好市多黑五攻略！家電買「這台」最狂現省27000 老會員憑2物領免費熟食

普發現金今可到郵局領 台南歸仁郵局到中午還有多人排隊

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
普發一萬元今起可到郵局領，台南歸仁郵局直到中午還有多人排隊。記者周宗禎／攝影
普發一萬元今起可到郵局領，台南歸仁郵局直到中午還有多人排隊。記者周宗禎／攝影

普發現金今天起可到各地郵局領取。台南歸仁郵局清晨還沒開門，就有上百個人在排隊，直到現在接近中午的時候還是要排隊50多個人才能領到。尤其有許多民眾還沒有滿65歲，然後身分證號碼尾數不是單號的今天也跑來白跑一趟。自己搞不清楚狀況還是抱怨連連。

郵局人員說，也有不少人打電話來詢問，他們接到電話都請民眾除非急著要用錢，不要今天來領，不然要排隊等候很長的時間。

排隊的林姓男子說，今天會來排隊，當然是急著要用錢局可以領一萬，因為沒有提款卡，不能用ATM領錢，現在也沒有正常工作，花一點點時間排隊也無所謂，有錢進口袋最重要。

在郵局ATM領錢的李姓婦人說，在裡面領錢還要排隊、要花不少時間，平常就有用ATM的習慣，也沒有什麼人在排隊；不過他的老父親也是習慣直接到櫃檯領錢，因為這是多年習慣了，很多老人家都這樣。

楊姓農民也說，孫子說要幫他用網路處理，但是他還是覺得很麻煩，沒看到鈔票也覺得怪怪的，因為在郵局存錢領錢幾十年了，來到現場看到也是中老年人比較多，有10張仟元鈔票可以拿感覺還不錯。

普發一萬元今起可到郵局領，台南歸仁郵局直到中午還有多人排隊。記者周宗禎／攝影
普發一萬元今起可到郵局領，台南歸仁郵局直到中午還有多人排隊。記者周宗禎／攝影
普發一萬元今起可到郵局領，台南歸仁郵局直到中午還有多人排隊。記者周宗禎／攝影
普發一萬元今起可到郵局領，台南歸仁郵局直到中午還有多人排隊。記者周宗禎／攝影
普發一萬元今起可到郵局領，台南歸仁郵局直到中午還有多人排隊。記者周宗禎／攝影
普發一萬元今起可到郵局領，台南歸仁郵局直到中午還有多人排隊。記者周宗禎／攝影

郵局 鈔票

延伸閱讀

普發現金郵局臨櫃 新北上班族誤信假檢警財損百萬

郵局今起臨櫃領普發一萬！首周分流別白跑 必備證件非身分證

失業男撿到提款卡「6小時內爽領18萬元」 失主報案他下場慘了

彰化水果促銷3000份免費送 民眾排隊1公里長有人排到昏倒

相關新聞

熱帶低氣壓生成！最快明增強為天琴颱風 最新路徑、對台影響出爐

根據日本氣象廳資料，菲律賓東方海面的熱帶擾動上午生成熱帶性低氣壓，預估周二至周五逐漸通過南沙島海面後，最快明天生成颱風（...

傍晚起東北季風增強北東轉雨 氣象署：周二晚周三晨最冷探14度

中央氣象署氣象預報中心資深預報員朱美霖上午指出，本周受兩波東北季風影響，早晚氣溫偏涼。今天下半天東北季風逐漸增強，白天還...

準天琴颱風恐發展 賈新興揭時程、預測路徑

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，92W預計今...

食藥署抽檢7至9月市售食品重金屬含量 旗魚、海膽、巴西蘑菇鎘超標

衛福部食藥署今公布114年度7至9月市售食品中重金屬含量結果，8件產品重金屬鎘超標不合格，包含日本百合、鮮百合、巴西蘑菇...

普發1萬現金／郵局今起開放1294郵局櫃檯領現 首周採身分證單雙號分流

配合政府「全民+1 政府相挺」普發現金政策，中華郵政今天起開放1294間郵局櫃檯領現，為紓解窗口領現人流及縮短顧客等候時...

忍不住熬夜滑手機！ 醫示警：亮光入睡糖尿病風險增67%

睡前愛滑手機，不小心玩到入睡！減重專科暨家醫科醫師魏士航表示，手機裡的藍光會刺激眼睛，使褪黑激素分泌量減少，除了影響睡眠...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。