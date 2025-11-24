普發現金今可到郵局領 台南歸仁郵局到中午還有多人排隊
普發現金今天起可到各地郵局領取。台南歸仁郵局清晨還沒開門，就有上百個人在排隊，直到現在接近中午的時候還是要排隊50多個人才能領到。尤其有許多民眾還沒有滿65歲，然後身分證號碼尾數不是單號的今天也跑來白跑一趟。自己搞不清楚狀況還是抱怨連連。
郵局人員說，也有不少人打電話來詢問，他們接到電話都請民眾除非急著要用錢，不要今天來領，不然要排隊等候很長的時間。
排隊的林姓男子說，今天會來排隊，當然是急著要用錢局可以領一萬，因為沒有提款卡，不能用ATM領錢，現在也沒有正常工作，花一點點時間排隊也無所謂，有錢進口袋最重要。
在郵局ATM領錢的李姓婦人說，在裡面領錢還要排隊、要花不少時間，平常就有用ATM的習慣，也沒有什麼人在排隊；不過他的老父親也是習慣直接到櫃檯領錢，因為這是多年習慣了，很多老人家都這樣。
楊姓農民也說，孫子說要幫他用網路處理，但是他還是覺得很麻煩，沒看到鈔票也覺得怪怪的，因為在郵局存錢領錢幾十年了，來到現場看到也是中老年人比較多，有10張仟元鈔票可以拿感覺還不錯。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言