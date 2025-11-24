光電環評未經科學討論即三讀通過 彭啓明：世界最嚴在台灣

日前立法院三讀通過光電環評修正案，環境部長彭啓明今表示，基於保護環境立場，認可光電環評應該加嚴，但本次三讀通過應納環評的開發面積等，並沒有經過科學討論和公眾參與就通過，對這樣的情況深表遺憾，使得台灣成為全球光電環評最嚴的國家。

立法院民眾黨、國民黨共推「環評法」等修正草案，日前已三讀通過，山坡地與水面型光電開發，裝置容量1萬瓩以上、5公頃以上需環評。另原本草案規定一般開發2萬瓩以上、10公頃以上要環評，最後則提高至4萬瓩、40公頃以上，但排除屋頂型或規模較小的自用發電系統等。

立法院衛環委員會今邀請環境部長彭啓明列席報告業務概況，並備質詢。

針對日前三讀通過的光電環評法修正，彭啓明指出，環評法子法中其實就有規範應環評的開發項目，但本次修正卻把光電案刻意放在母法中，民眾黨主席黃國昌之前質詢他的時候說開發面積要多少應該環評可以來討論，結果後來直接三讀通過，彭啓明對這樣沒有討論就三讀的結果感到遺憾。

彭啓明表示，即使光電要經過環評，但光電設置前仍須得到目的事業主管機關許可，然而光電加嚴確實會影響太陽光電的發展，認為經濟部近期應會再來和環境部溝通。

立委邱鎮軍質詢時指出，本次修正把光電應環評範圍寫進母法，環境部應該要高興才對；彭啓明強調，站在保護環境角度，贊同任何有環境影響疑慮的開發都應該環評，環境部原本有就打算預告多大光電面積需要環評，但這次通過的面積卻沒有經過科學討論，台灣反而成了全世界光電環評標準最嚴格。

立委王育敏質詢時表示，既然環境部認為本次通過的修法沒有經過討論，是否會提出覆議？彭啓明表示，尊重行政院決定。