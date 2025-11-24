女嬰出生臀部有直徑16公分的瘤 醫一路陪伴孕婦到切除

台中市一名女嬰出生時，臀部有一個直徑16公分的「先天性尾骶骨畸胎瘤」，所幸經醫療團隊建議女嬰家人，等產下後再做進一步檢查，與其他疾病做鑑別診斷，確定是單純的腫瘤再手術切除，女嬰目前正常成長。

澄清醫院中港院區小兒外科主任林雨利說，孕婦產檢時，從超音波影像中發現胎兒近肛門的臀部有一顆約4至5公分大的腫瘤，它的成長很快，從產檢超音波發現約4公分大到出生時，10周長大了4倍，產檢時一路追蹤其變化。

他說，孕婦於懷孕第33周產下3440公克女嬰，經核磁共振檢查，判斷是先天性尾骶骨畸胎瘤，已達16.5×10×8公分，9天後接受外科手術切除。對這麼大的尾骶骨畸胎瘤切除，有一定的難度，必須採取V字形切口，才能將畸胎瘤清除乾淨。

林雨利說，這V字形的切口長達20公分，成功的切除女嬰重達530公克的尾骶骨畸胎瘤，其重量幾乎是女嬰體重的6分之1，是一個超大的畸胎瘤，經化驗屬良性瘤，不會再復發。

他說，胎兒尾骶骨畸胎瘤的成因不明，有醫學報告認為成因應源於尾骨處全能幹細胞的異常分化。是罕見的先天性畸胎瘤，發生率約為3萬5千分之一，較常見於女性，女性罹病率為男性的3至4倍。