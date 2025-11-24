快訊

「因愚蠢好奇心誤觸法律」黃子佼和所有被害人達成和解！聲明全文曝光

中職／未聽說樂天要轉賣 蔡其昌初步了解開記者會因回應2訴求

好市多黑五攻略！家電買「這台」最狂現省27000 老會員憑2物領免費熟食

聽新聞
0:00 / 0:00

新竹男急性主動脈剝離 醫：診斷後每小時死亡率就增2%

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹台大分院心臟血管外科醫師葉競仁於門診評估病人病情，強調急性主動脈剝離的即時診斷與處置關鍵。圖／新竹台大分院提供
新竹台大分院心臟血管外科醫師葉競仁於門診評估病人病情，強調急性主動脈剝離的即時診斷與處置關鍵。圖／新竹台大分院提供

新竹一名50多歲男性突發劇烈胸痛被送至急診，檢查發現是A型急性主動脈剝離。新竹台大分院心臟血管外科醫師葉競仁指出，這是一種致命性心血管急症，若未能在黃金時間手術，死亡率會隨時間大幅增加。該男子被送至新竹台大分院後，心臟血管外科團隊立即啟動流程，僅用30分鐘完成評估並將男子送入手術室，目前病情已脫離險境並持續接受治療追蹤。

葉競仁指出，A型主動脈剝離進展快速，常以突發胸痛或背痛為表現。若延遲治療，診斷後每過一小時死亡率就會增加約2%，特別是出現缺血症狀後，死亡率可達五成。他說，對病人而言，時間就是生命，必須盡早診斷並在第一時間手術處理。

心臟血管外科主任林明賢也說，新竹台大分院的特色是流程效率高，從急診通報到病人進入開刀房平均僅需30分鐘，這對病人爭取治療機會非常關鍵。

葉競仁補充，手術雖能挽救生命，但部分病人可能殘留降主動脈剝離病灶，長期追蹤與後續照護同樣重要。新竹台大分院也發展小傷口微創血管介入技術，協助處理殘留病灶，減少術後創傷與恢復時間，並降低後續併發症風險。「我們希望病人不只是在急性期被救回來，也能在長期維持生活品質。」

心臟血管外科暨急重症中心主任蔡孝恩提醒，民眾若出現急性胸痛、背痛、冒冷汗或突然暈厥等症狀，應高度警覺並立即就醫。急性主動脈剝離與心肌梗塞、腦中風同屬致命性心血管急症，必須及早診斷、及早治療，才能降低死亡風險。蔡孝恩主任表示，團隊將持續深耕桃竹苗地區，以專業守護民眾的心血管健康。

死亡率 新竹 病人

延伸閱讀

hololive Raora宣布11/27起暫停活動！因聲帶結節將接受手術並休養

國1南下新竹段「4車連環撞」 小貨車車頭變形…駕駛命危急送醫

影／新竹香山男子作業滑落山坡10公尺深 消防繩索救援送醫

影／普發現金沒入帳…新竹婦80萬血汗錢全騙光 檢警破獲詐團逮3人

相關新聞

熱帶低氣壓生成！最快明增強為天琴颱風 最新路徑、對台影響出爐

根據日本氣象廳資料，菲律賓東方海面的熱帶擾動上午生成熱帶性低氣壓，預估周二至周五逐漸通過南沙島海面後，最快明天生成颱風（...

傍晚起東北季風增強北東轉雨 氣象署：周二晚周三晨最冷探14度

中央氣象署氣象預報中心資深預報員朱美霖上午指出，本周受兩波東北季風影響，早晚氣溫偏涼。今天下半天東北季風逐漸增強，白天還...

準天琴颱風恐發展 賈新興揭時程、預測路徑

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，92W預計今...

食藥署抽檢7至9月市售食品重金屬含量 旗魚、海膽、巴西蘑菇鎘超標

衛福部食藥署今公布114年度7至9月市售食品中重金屬含量結果，8件產品重金屬鎘超標不合格，包含日本百合、鮮百合、巴西蘑菇...

普發1萬現金／郵局今起開放1294郵局櫃檯領現 首周採身分證單雙號分流

配合政府「全民+1 政府相挺」普發現金政策，中華郵政今天起開放1294間郵局櫃檯領現，為紓解窗口領現人流及縮短顧客等候時...

忍不住熬夜滑手機！ 醫示警：亮光入睡糖尿病風險增67%

睡前愛滑手機，不小心玩到入睡！減重專科暨家醫科醫師魏士航表示，手機裡的藍光會刺激眼睛，使褪黑激素分泌量減少，除了影響睡眠...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。