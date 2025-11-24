傍晚起東北季風增強北東轉雨 氣象署：周二晚周三晨最冷探14度

中央氣象署氣象預報中心資深預報員朱美霖上午指出，本周受兩波東北季風影響，早晚氣溫偏涼。今天下半天東北季風逐漸增強，白天還未受影響，多雲到晴，傍晚時第一波東北季風增強，迎風面桃園以北、竹苗山區、宜蘭轉雨，後續會轉乾，只剩迎風面零星降雨。第一波東北季風降溫明顯落在周二晚間到周三清晨，各地14-18度。

菲律賓東方海面熱帶性低氣壓上午8時生成，朱美霖表示，未來會往偏西方面移動到南海，且有增為輕度颱風的趨勢，周三、周四外圍中高層水氣有機會比較接近台灣中南部一帶，屆時會讓台灣中高層雲系多一些，水氣增加，預估會讓迎風面的桃園以北及宜蘭一帶降雨增多，中南部則雲量增多，山區可能零星降雨。

朱美霖說，由於此系統逐漸往西移動，整體影響時間有沒有很長，降雨狀況也不致於太明顯，也就是周三晚到周四全台雲量增加，山區降雨機率提高，迎風面雨量略為增加，但此熱帶系統未來發展及距離台灣比較遙遠，大致上以間接影響為主。

降雨方面，朱美霖表示，明天到周三大台北、東半部及恆春半島偶雨；周三晚間起到周四北部及東部降雨增加、中南部山區短暫雨。東北季風周五到周六減弱，各地晴到多雲，只有東半部及恆春半島零星雨。下一波東北季風增強落在周日到下周一，因此周日多雲到晴，北海岸、東半部及恆春半島偶雨。