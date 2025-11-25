罹癌、失智風險增！日本人全球睡最少 權威教授批：讚熬夜工作超荒謬

日本一直以來崇尚「拚命工作、不眠不休」的職場文化，如今遭到專家嚴厲批評。根據日媒「東海テレビ」報導，經濟合作暨發展組織（OECD）對33國的調查顯示，全球平均睡眠時間為8小時29分鐘，日本人平均僅7小時42分鐘，是所有國家中倒數第一，差距明顯。長期研究睡眠機制、有「睡眠界權威」的筑波大學柳澤正史教授表示，日本人讚美「熬夜工作」的行為，根本「非常荒謬」。

柳澤教授指出，人只要一晚沒睡，隔天大腦的表現就會降到相當於「血中酒精濃度0.1％」的狀態，「等於喝下一整瓶葡萄酒、完全醉倒的程度」。針對民眾常問的睡眠疑慮，柳澤教授也逐一解答。他表示，若每天只睡4小時，累積到第5到6天後，大腦功能會掉到與「熬夜不睡」差不多。長期睡眠不足更會帶來記憶力下降、情緒不穩，甚至造成肥胖、糖尿病、高血壓，並增加罹患癌症及失智症的風險。

至於年紀漸長後容易在夜間醒來，教授說這屬「正常的生理老化」，不必過度擔心。但許多人相信的「多睡一點可以補眠」則是誤解，他強調睡眠無法「預存」，多睡只是在償還過去累積的睡眠債。另外，「睡1.5小時的倍數起床最有效率」的民間說法更被柳澤教授直接否定，他指出，睡眠週期會因人而異、且每天都在波動，「1.5小時法則」完全是不可信的都市傳說。