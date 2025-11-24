北市衛生局今年網購魚製品抽驗 32件產品全數過關

隨著網路購物普及化，大幅改變消費者的購買習慣，民眾只需動動手指、即可輕鬆宅配到府。為強化網路販售食品的衛生安全管理，臺北市政府衛生局公布114年網購魚製品抽驗結果，總計抽驗32件產品（包含魚鬆20件、魚酥10件、魚乾1件及魚罐頭1件），檢驗組織胺及河豚毒素，檢驗結果均符合規定。

衛生局呼籲消費大眾在網路選購食品時，優先選擇具有信譽的平台與賣家並確認網站有清楚明確的產品資訊，如：有無廠商名稱、電話、地址等完整聯絡資料，切勿購買來源不明產品，並呼籲網路販售業者應落實自主管理，販售合格之產品以保障消費者權益。

另，預防河豚毒素中毒應避免食用來路不明、或自己不認識的水產品及加工水產品（如魚鬆、香魚片等）或避免食用毒性較大的內臟部位， 如果在食用水產品後產生中毒症狀，應儘速就醫。