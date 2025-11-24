快訊

相機熱度大洗牌？他遊日發現櫻花妹最愛「非iPhone手機」：大家都用它

汐止烤漆工廠大火猛竄濃煙 200平方公尺廠房陷火海

北市男赴美就學遭星宇拒載「求償31萬」法官判航空公司免賠原因曝

普發1萬現金／郵局今起開放1294郵局櫃檯領現 首周採身分證單雙號分流

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
民眾到郵局櫃檯領現，務必攜帶發放對象的健保卡；若由他人代領，代領人須另攜帶具照片的身分證明文件，例如健保卡、身分證或居留證。圖／財政部提供
民眾到郵局櫃檯領現，務必攜帶發放對象的健保卡；若由他人代領，代領人須另攜帶具照片的身分證明文件，例如健保卡、身分證或居留證。圖／財政部提供

配合政府「全民+1 政府相挺」普發現金政策，中華郵政今天起開放1294間郵局櫃檯領現，為紓解窗口領現人流及縮短顧客等候時間，臨櫃首周將採單雙號分流，並提供特製紅包袋，以及祭出總價值150萬的臨櫃領現獎品，有機會抽中百貨、超市1萬元禮券。

普發現金1萬元提供「登記入帳」、「ATM領現」及「郵局領現」等多管道，中華郵政登記入帳自11月12日開始陸續入帳，11月17日起提供全台3180台郵局ATM領現，而今（24日）起開放郵局窗口臨櫃領現，共有1294個支局據點可提供服務。

中華郵政表示，為紓解人潮和縮短排隊時間，第一周將依照身分證字號和居留證最後一碼分流，尾數單號者可於周一、三、五臨櫃領現，尾數雙號者要於周二、四、六臨櫃領現，長輩和行動不便者不受分流限制。

另外，也提供數位引導，民眾可上APP取號，縮短等候時間，現場臨櫃還提供特製「郵政寶寶」紅包袋。

中華郵政提醒，民眾到郵局櫃檯領現，務必攜帶發放對象的健保卡；若由他人代領，代領人須另攜帶具照片的身分證明文件，例如健保卡、身分證或居留證。

中華郵政此次也推出加碼活動，民眾不論是選擇郵局帳戶登記入帳、ATM或臨櫃領現，只要完成指定任務或登錄活動網頁，就有機會抽中百貨、超商、量販店禮券等好禮，其中，臨櫃提供總價值150萬元獎品，最大獎為3萬元新光三越禮券。

配合政府「全民+1 政府相挺」普發現金政策，中華郵政今天起開放1294間郵局櫃檯領現。記者胡瑞玲／攝影
配合政府「全民+1 政府相挺」普發現金政策，中華郵政今天起開放1294間郵局櫃檯領現。記者胡瑞玲／攝影
中華郵政今天起開放1294間郵局櫃檯領現，臨櫃首周將採單雙號分流。圖／財政部提供
中華郵政今天起開放1294間郵局櫃檯領現，臨櫃首周將採單雙號分流。圖／財政部提供
民眾到郵局櫃檯領現，務必攜帶發放對象的健保卡；若由他人代領，代領人須另攜帶具照片的身分證明文件，例如健保卡、身分證或居留證。圖／財政部提供
民眾到郵局櫃檯領現，務必攜帶發放對象的健保卡；若由他人代領，代領人須另攜帶具照片的身分證明文件，例如健保卡、身分證或居留證。圖／財政部提供

郵局 中華郵政 健保卡

延伸閱讀

郵局今起臨櫃領普發一萬！首周分流別白跑 必備證件非身分證

失業男撿到提款卡「6小時內爽領18萬元」 失主報案他下場慘了

「活人棺」詐財！8旬翁欲匯19萬投資靈骨塔 警阻詐助保住老本

台中女網購玉鐲匯款警示帳戶 郵局通報阻詐5萬

相關新聞

熱帶低氣壓生成！最快明增強為天琴颱風 最新路徑、對台影響出爐

根據日本氣象廳資料，菲律賓東方海面的熱帶擾動上午生成熱帶性低氣壓，預估周二至周五逐漸通過南沙島海面後，最快明天生成颱風（...

傍晚起東北季風增強北東轉雨 氣象署：周二晚周三晨最冷探14度

中央氣象署氣象預報中心資深預報員朱美霖上午指出，本周受兩波東北季風影響，早晚氣溫偏涼。今天下半天東北季風逐漸增強，白天還...

準天琴颱風恐發展 賈新興揭時程、預測路徑

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，92W預計今...

普發1萬現金／郵局今起開放1294郵局櫃檯領現 首周採身分證單雙號分流

配合政府「全民+1 政府相挺」普發現金政策，中華郵政今天起開放1294間郵局櫃檯領現，為紓解窗口領現人流及縮短顧客等候時...

東北季風來了！氣溫驟降防心臟病猝發 中醫教「暖身」保命三法

今晚開始東北季風增強，各地氣溫將轉涼，北部、花東會迎來雨勢。然而，氣溫驟降是心血管疾病好發的季節，每年冬季心肌梗塞、胸悶...

新竹男急性主動脈剝離 醫：診斷後每小時死亡率就增2%

新竹一名50多歲男性突發劇烈胸痛被送至急診，檢查發現是A型急性主動脈剝離。新竹台大分院心臟血管外科醫師葉競仁指出，這是一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。