普發1萬現金／郵局今起開放1294郵局櫃檯領現 首周採身分證單雙號分流
配合政府「全民+1 政府相挺」普發現金政策，中華郵政今天起開放1294間郵局櫃檯領現，為紓解窗口領現人流及縮短顧客等候時間，臨櫃首周將採單雙號分流，並提供特製紅包袋，以及祭出總價值150萬的臨櫃領現獎品，有機會抽中百貨、超市1萬元禮券。
普發現金1萬元提供「登記入帳」、「ATM領現」及「郵局領現」等多管道，中華郵政登記入帳自11月12日開始陸續入帳，11月17日起提供全台3180台郵局ATM領現，而今（24日）起開放郵局窗口臨櫃領現，共有1294個支局據點可提供服務。
中華郵政表示，為紓解人潮和縮短排隊時間，第一周將依照身分證字號和居留證最後一碼分流，尾數單號者可於周一、三、五臨櫃領現，尾數雙號者要於周二、四、六臨櫃領現，長輩和行動不便者不受分流限制。
另外，也提供數位引導，民眾可上APP取號，縮短等候時間，現場臨櫃還提供特製「郵政寶寶」紅包袋。
中華郵政提醒，民眾到郵局櫃檯領現，務必攜帶發放對象的健保卡；若由他人代領，代領人須另攜帶具照片的身分證明文件，例如健保卡、身分證或居留證。
中華郵政此次也推出加碼活動，民眾不論是選擇郵局帳戶登記入帳、ATM或臨櫃領現，只要完成指定任務或登錄活動網頁，就有機會抽中百貨、超商、量販店禮券等好禮，其中，臨櫃提供總價值150萬元獎品，最大獎為3萬元新光三越禮券。
