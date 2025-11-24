從8歲跳到80歲！屏東青銀街舞祭寫下世代共舞傳奇

「屏東青銀街舞祭」由關懷據點長輩與青少年攜手共舞，展現「打破框架、顛破想像」的。 圖／屏東縣流行與街頭舞蹈藝術推廣協會 提供

屏東縣政府於縣立體育館盛大舉辦「2025年屏東青銀街舞祭」，匯聚262位長輩與75位青年學子同台尬舞，15支隊伍輪番登場，舞力全開。縣長周春米親臨現場為參賽者加油打氣，感謝長輩們勇敢走出家門、投入練習並站上舞台圓夢，每一滴汗水都凝聚了跨世代合作的感動與力量。

「屏東青銀街舞祭」由關懷據點長輩與青少年攜手共舞，展現「打破框架、顛覆想像」的精神，年齡跨度從8歲到80歲以上，充分體現跨世代融合的魅力。經過激烈競賽後，由社團法人屏東縣善護協會以充滿律動的「Locking鎖舞」奪下舞狀元獎；枋寮鄉人和社區發展協會榮獲舞榜眼獎；萬丹鄉興全社區發展協會則摘下舞探花獎。

勁歌熱舞博得滿堂喝采。 圖／屏東縣流行與街頭舞蹈藝術推廣協會 提供

除了青銀共舞競賽，現場還舉辦「Thank You Dance 屏東嘻哈文化盛宴」，邀集來自高中社團、街舞團體及地方社區共50組隊伍演出，掀起一波波青春熱浪，呈現街舞文化跨齡、無界的獨特魅力。

縣長周春米表示，透過青銀共舞促進世代互動，讓青年與長輩留下難忘回憶。截至今年9月底，屏東老年人口比已達21.59%，縣府積極推動423處社區照顧關懷據點，透過健康促進及延緩失能課程，為長輩建立穩固的肌力與自信。

許多長輩透過街舞重新找回自信與快樂。 圖／屏東縣流行與街頭舞蹈藝術推廣協會 提供

主辦單位「屏東縣流行與街頭舞蹈藝術推廣協會」理事長王辰瑋指出，活動邁入第五年，最大的感動是見證原本沒有交集的兩個世代因街舞而相遇，每個社區都安排當地熱舞社學生進入據點練習，青年們第一次走進長輩生活圈，而長輩也從中感受年輕活力。他也透露，未來將朝擴大社區參與及推動跨縣市交流兩方向發展，期望將屏東青銀共舞的經驗推廣至全台，讓更多長輩透過街舞重新找回自信與快樂。

青銀街舞祭活動不僅見證長輩們的轉變，更體現「健康老化、快樂學習」的理念。 圖／屏東縣流行與街頭舞蹈藝術推廣協會 提供

奪冠的善護協會團隊以「Locking鎖舞」征服全場。74歲的余存淳笑說：「我們除了每週上課，平常還會加練兩次，錄影回去複習，練舞不是功課，是讓身體更健康的方法。」83歲的舞者蕭美慧開心表示：「以前身體硬得像木頭，現在軟得像麻糬！」就連孫女也直誇：「我的阿嬤會跳街舞，太酷了！」

社團法人屏東縣善護協會以充滿律動的「Locking鎖舞」奪下舞狀元獎。 圖／屏東縣流行與街頭舞蹈藝術推廣協會 提供

枋寮鄉人和社區理事長陳玉鳳指出，去年僅獲佳作，今年一舉拿下第二名，全隊士氣大振，「很多長輩一開始膝蓋痠痛、記不住動作，但互相鼓勵後越來越有自信，也越來越開心。」她驕傲地說，團隊中三位76歲長輩「體力與精神一點也不輸年輕人！」

來自高中社團、街舞團體及地方社區共50組隊伍演出。 圖／屏東縣流行與街頭舞蹈藝術推廣協會 提供

今年「青銀街舞祭」活動同時培力10名高中生參與完整籌劃，擔任機動組的屏榮高中高二陳家軒同學，在主辦單位的指導下全程參與企畫與討論，體驗活動從構想到執行的完整過程，讓自己在實務中學會臨場應變與安撫長輩情緒的技巧，也更加理解團隊溝通與分工協調的重要性。

街舞文化具有跨齡、無界的獨特魅力。 圖／屏東縣流行與街頭舞蹈藝術推廣協會 提供

陳家軒分享，這次活動讓她深刻理解一場完整活動的背後，需要龐大的規劃、溝通與協調，能從籌備到執行全程參與，是一次非常難得的經驗，讓自己學會如何分配工作、掌握進度，就像是一場提前登場的社會化訓練，對於未來籌辦「屏東高中職八校聯合舞展」，將是非常重要的養分與寶貴經驗。

10名高中生學習如何將創意化為行動，展現青少年企劃與執行力。 圖／屏東縣流行與街頭舞蹈藝術推廣協會 提供

縣府社會處表示，舉辦青銀街舞祭活動不僅見證長輩們的轉變，更體現「健康老化、快樂學習」的理念。今年更首度有離島琉球鄉老人會與東港高中學生組隊參與，其中高齡83歲的蘇相送伯伯全力投入練習，用行動證明「學習沒有年齡限制，健康來自持續的動力！」