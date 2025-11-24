7旬翁癌症骨轉移痛到失眠 醫採放射線與熱療擺脫嗎啡

快訊

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
中國醫藥大學新竹附設醫院放射腫瘤科主任郭于誠指出，癌症熱治療的原理主要是透過13.56Mhz的電磁波產生39至43度C高熱來破壞癌細胞、改善腫瘤微環境，進而達到疼痛控制的效果。圖／中醫大新竹附醫提供
中國醫藥大學新竹附設醫院放射腫瘤科主任郭于誠指出，癌症熱治療的原理主要是透過13.56Mhz的電磁波產生39至43度C高熱來破壞癌細胞、改善腫瘤微環境，進而達到疼痛控制的效果。圖／中醫大新竹附醫提供

新竹78歲老翁罹患攝護腺癌合併全身骨轉移，痛到輕碰皮膚都會痛，每天必須仰賴嗎啡才能止痛，幾乎無法入睡。經醫師評估後，採用放射線治療與癌症深層熱治療來改善疼痛。醫師提醒，使用嗎啡止痛會出現頭昏、嘔吐與便秘的困擾，建議與醫師討論。

中國醫藥大學新竹附設醫院放射腫瘤科主任郭于誠指出，該患者3年前診斷罹患攝護腺癌後於外院接受放射線治療合併荷爾蒙治療，病況穩定。然而在3年後因全身劇痛而被發現攝護腺癌復發並轉移至全身骨頭、甚至因為侵犯膀胱與輸尿管接口處而導致左側腎水腫。

郭于誠說，雖使用各種抗癌藥物與嗎啡治療，該患者病情仍持續惡化，今年7月初經醫師評估後，判定患者的癌症疼痛來到最嚴重的10分，建議同時施予放射線治療與癌症深層熱治療來改善疼痛，在接受治療3天後就不再喊痛，可以一覺到天亮，一周後可以下床走路、2周後可以自己上下樓梯。

郭于誠指出，臨床實務上會透過嗎啡、放射治療與癌症深層熱治療的相互結合來達到止痛的目標；對放射治療或深層熱治療有效果的病人就有機會減低甚至停用嗎啡藥物，從而減少藥物帶來的副作用，生活品質也因此獲得改善。

郭于誠提醒，雖然癌症熱治療具有殺死癌細胞與促進抗癌藥物效果的療效，但並非所有患者都能達到一樣的目標，仍需要治療後再由醫師評估與家屬配合才行。有需要的病患請與醫師聯絡和進一步討論。

醫師 癌症 患者

