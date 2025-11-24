廚餘養豬是否落日最快本周說明 環部：若禁養擬設區域型能資源化設施

上月台中梧棲一養豬場爆發非洲豬瘟，據中央災害應變中心報告指出，廚餘未依規定蒸煮為最可能破口，目前全國仍暫時禁止廚餘養豬。環境部指出，若禁止廚餘養豬為長期政策方向，環境部將研議設置區域型能資源化設施，以補足每日約495公噸處理缺口。至於廚餘養豬是否落日，最快本周可對外說明。

因應非洲豬瘟疫情及農業部自今年10月22日公告全面禁止廚餘養豬政策，啟動防疫及廚餘去化應變作為，同日即發布「因應非洲豬瘟防疫禁止廚餘養豬指引」，要求地方環保機關落實廚餘清除、環境消毒及稽查查核，防止未經處理廚餘流入養豬場。禁用期間，各縣市維持既有廚餘分類與收運方式，將廚餘送往環保機關指定地點，以肥料化、能源化再利用為優先，必要時以焚化或掩埋方式輔助處理。

此外，環境部已規畫強化管理措施，包括全面加裝溫度及影像即時傳輸系統，確保蒸煮過程即時連線與數據紀錄；並加強檢查與稽查制度，確保高溫蒸煮規定落實。此外，相關修法亦將廚餘蒸煮管理納入農業部監管，強化法規管理與業者責任。

立法院衛環委員會今邀請環境部長彭啓明列席報告業務概況，並備質詢。

彭啓明指出，倘若廚餘禁養政策為長期方向，環境部則規畫推動廚餘處理系統轉型為能源化及資源化，研議設置區域型能資源化設施，以補足每日約495公噸處理缺口，並採民間投資參與模式辦理，透過厭氧消化與再生能源回收，降低碳排放，建立永續循環之廚餘處理體系。

彭啓明表示，廚餘養豬是否走向落日，需要跨部會來討論，希望這周跨部會的討論結果就能對外說明。