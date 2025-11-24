解決便秘要吃對比例 醫提醒2蔬果易「結成團」阻塞腸道不宜多吃

吃蔬果不一定有助排便，「吃錯」甚至可能導致腸道阻塞！台灣有醫生指出，想改善便秘，應該要留意青菜和水果的攝取比例應為2：1；又建議多進食5種纖維質量高的蔬菜，至於2種容易在腸道堆積的蔬果則不適宜多吃。

台灣大腸直腸外科醫生鍾雲霓過去曾在《早安健康》中指出，如果感到「大便都滾不太動」的便秘情況時，要留意蔬果的攝取量及盡量選擇纖維質量高的蔬菜。

蔬果攝取比例

鍾雲霓表示，想改善便秘，要留意一餐中需有3分之1至2分之1是青菜水果，確保攝取足夠纖維質。

至於在蔬果的攝取比例上，也需特別注意。青菜就像是纖維的骨架，能使大便變得蓬鬆，而水果則是晶體。如果只吃青菜，大便會偏乾；只吃水果則會導致甜份過高及纖維質不足，無法促進腸道蠕動。因此青菜與水果的比例應該是2：1。

2種「NG蔬果」

鍾雲霓又點名提到便秘人士要「避雷」2種蔬果，包括筍子及柿子：

1.筍子

筍子纖維絲較粗，易在腸道結成「一團纖維丸」，可能導致腸道阻塞。

2.柿子

柿子的黏稠度較高，會在腸道內形成「一坨果泥」，令腸道容易阻塞。

5種纖維質量高的蔬菜

鍾雲霓建議，想改善便秘，應盡量選擇纖維質量高的蔬菜，像是深色蔬菜如菠菜、西蘭花及空心菜（蕹菜），其纖維質量比淺色蔬菜椰菜、娃娃菜高2倍；而菇菌中的木耳、香菇則比椰菜、娃娃菜的纖維質量高達6倍。

文章授權轉載自《香港01》