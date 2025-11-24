解決便秘要吃對比例 醫提醒2蔬果易「結成團」阻塞腸道不宜多吃
吃蔬果不一定有助排便，「吃錯」甚至可能導致腸道阻塞！台灣有醫生指出，想改善便秘，應該要留意青菜和水果的攝取比例應為2：1；又建議多進食5種纖維質量高的蔬菜，至於2種容易在腸道堆積的蔬果則不適宜多吃。
台灣大腸直腸外科醫生鍾雲霓過去曾在《早安健康》中指出，如果感到「大便都滾不太動」的便秘情況時，要留意蔬果的攝取量及盡量選擇纖維質量高的蔬菜。
蔬果攝取比例
鍾雲霓表示，想改善便秘，要留意一餐中需有3分之1至2分之1是青菜水果，確保攝取足夠纖維質。
至於在蔬果的攝取比例上，也需特別注意。青菜就像是纖維的骨架，能使大便變得蓬鬆，而水果則是晶體。如果只吃青菜，大便會偏乾；只吃水果則會導致甜份過高及纖維質不足，無法促進腸道蠕動。因此青菜與水果的比例應該是2：1。
2種「NG蔬果」
鍾雲霓又點名提到便秘人士要「避雷」2種蔬果，包括筍子及柿子：
1.筍子
筍子纖維絲較粗，易在腸道結成「一團纖維丸」，可能導致腸道阻塞。
2.柿子
柿子的黏稠度較高，會在腸道內形成「一坨果泥」，令腸道容易阻塞。
5種纖維質量高的蔬菜
鍾雲霓建議，想改善便秘，應盡量選擇纖維質量高的蔬菜，像是深色蔬菜如菠菜、西蘭花及空心菜（蕹菜），其纖維質量比淺色蔬菜椰菜、娃娃菜高2倍；而菇菌中的木耳、香菇則比椰菜、娃娃菜的纖維質量高達6倍。
延伸閱讀：
天天有大便不等於腸道健康！營養師警告3異常需求醫：恐罹大腸癌
你今天大便了嗎？新研究算出排便「黃金頻率」一星期幾次才正常？
文章授權轉載自《香港01》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言