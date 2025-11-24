天琴颱風恐生成 吳聖宇：周四五迎風面降雨稍多去越南要注意
天琴颱風有可能生成。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，目前在菲律賓附近有熱帶擾動通過，預期明天(25日)進入南海，有機會在南海增強為熱帶性低氣壓甚至輕度颱風，發展為颱風將是今年第27號颱風天琴。
吳聖宇說，即使發展為颱風，對台灣沒有直接威脅機會，對台灣陸地影響有限，只會讓迎風面降雨稍微增多一點。但有機會往越南靠近，周五到周六前往越南要注意。
吳聖宇指出，本周天氣重點在於東北季風強弱變化，會有兩波東北季風先後影響台灣，沒有特別強，會讓北台灣溫度起伏變化較大，其他地方日夜溫差變化也明顯。降雨集中在迎風面地區，雨量不多。
第一波東北季風增強今天開始，吳聖宇說，下午到入夜隨季風增強，迎風面包括基隆北海岸、大台北山區、宜蘭到花蓮一帶逐漸有局部短暫陣雨，水氣不多，降雨量不會很大。
吳聖宇說，今各地白天比較溫暖，北部、東北部到花蓮高溫有25-27度，中部及台東27-29度，南部局部地區有機會30度以上。預期今晚到明日清晨，中北部、東北部都市地區低溫17-19度，空曠地區降到16度或以下，南部及花東都市地區20-21度，空曠地區將會降到19度或以下，各地日夜溫差變化大。
吳聖宇指出，明天東北季風影響最明顯，水氣不多，只有迎風面北海岸、大台北山區、宜蘭花蓮局部短暫陣雨，其他地方晴到多雲。溫度比今天涼，北部、東北部白天高溫降到20-22度，中部及花東23-25度，南部高溫降到26-28度。
明晚到後天(26日)清晨是溫度低點，吳聖宇說，中北部、東北部都市地區低溫預報14-16度，空曠地區可能降到12-14度，南部及花東都市地區低溫17-19度，空曠地區有機會降到15-17度。
吳聖宇指出，周三白天起東北季風稍減弱，水氣仍不多，降雨有限，頂多是地形上零星局部降雨，其他地方維持晴到多雲。北部、東北部高溫21-24度，中部及花東23到26度，南部25-27度。周三晚間到周四清晨中北部、東北部都市地區低溫16-18度，空曠地區有可能降到15度或以下。
吳聖宇指出，周四至周五第二波東北季風南下，同時因南邊熱帶低壓或颱風外圍環流水氣北上到台灣東南方海面，配合東北季風增強，周四迎風面地區北部、東半部及恆春半島有短暫陣雨，降雨範圍比第一波稍大一些，但降雨量仍不多。周五隨著雲雨帶向東離開，東北季風迎風面地區降雨逐漸減少。周末周日東北季風減弱，空氣較乾，大致晴到多雲天氣型態，迎風面雲量稍多但降雨有限。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
