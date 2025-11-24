快訊

老師難為／輕拍肩膀被控不當管教 防禦性教學自保有必要

美烏會談內幕曝光！外媒爆料檯面下火藥味十足 美控烏克蘭帶風向

準天琴颱風恐發展 氣象專家揭時程、最新預測路徑

聽新聞
0:00 / 0:00

天琴颱風恐生成 吳聖宇：周四五迎風面降雨稍多去越南要注意

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
今晚起東北季風增強，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭到花蓮一帶有局部短暫陣雨。本報資料照片
今晚起東北季風增強，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭到花蓮一帶有局部短暫陣雨。本報資料照片

天琴颱風有可能生成。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，目前在菲律賓附近有熱帶擾動通過，預期明天(25日)進入南海，有機會在南海增強為熱帶性低氣壓甚至輕度颱風，發展為颱風將是今年第27號颱風天琴。

吳聖宇說，即使發展為颱風，對台灣沒有直接威脅機會，對台灣陸地影響有限，只會讓迎風面降雨稍微增多一點。但有機會往越南靠近，周五到周六前往越南要注意。

吳聖宇指出，本周天氣重點在於東北季風強弱變化，會有兩波東北季風先後影響台灣，沒有特別強，會讓北台灣溫度起伏變化較大，其他地方日夜溫差變化也明顯。降雨集中在迎風面地區，雨量不多。

第一波東北季風增強今天開始，吳聖宇說，下午到入夜隨季風增強，迎風面包括基隆北海岸、大台北山區、宜蘭到花蓮一帶逐漸有局部短暫陣雨，水氣不多，降雨量不會很大。

吳聖宇說，今各地白天比較溫暖，北部、東北部到花蓮高溫有25-27度，中部及台東27-29度，南部局部地區有機會30度以上。預期今晚到明日清晨，中北部、東北部都市地區低溫17-19度，空曠地區降到16度或以下，南部及花東都市地區20-21度，空曠地區將會降到19度或以下，各地日夜溫差變化大。

吳聖宇指出，明天東北季風影響最明顯，水氣不多，只有迎風面北海岸、大台北山區、宜蘭花蓮局部短暫陣雨，其他地方晴到多雲。溫度比今天涼，北部、東北部白天高溫降到20-22度，中部及花東23-25度，南部高溫降到26-28度。

明晚到後天(26日)清晨是溫度低點，吳聖宇說，中北部、東北部都市地區低溫預報14-16度，空曠地區可能降到12-14度，南部及花東都市地區低溫17-19度，空曠地區有機會降到15-17度。

吳聖宇指出，周三白天起東北季風稍減弱，水氣仍不多，降雨有限，頂多是地形上零星局部降雨，其他地方維持晴到多雲。北部、東北部高溫21-24度，中部及花東23到26度，南部25-27度。周三晚間到周四清晨中北部、東北部都市地區低溫16-18度，空曠地區有可能降到15度或以下。

吳聖宇指出，周四至周五第二波東北季風南下，同時因南邊熱帶低壓或颱風外圍環流水氣北上到台灣東南方海面，配合東北季風增強，周四迎風面地區北部、東半部及恆春半島有短暫陣雨，降雨範圍比第一波稍大一些，但降雨量仍不多。周五隨著雲雨帶向東離開，東北季風迎風面地區降雨逐漸減少。周末周日東北季風減弱，空氣較乾，大致晴到多雲天氣型態，迎風面雲量稍多但降雨有限。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

東北季風 颱風 低溫

延伸閱讀

天琴颱風下周生成？專家指預報類似海鷗 即使近台也會像鳳凰減弱

鳳凰成史上第2個11月登陸颱風 吳聖宇：苗栗以北+宜蘭今雨 下周一大降溫

吳聖宇：鳳凰颱風估周三雲林以南登陸東北部出海

罕見11月侵台颱…鳳凰中心有機會登陸 北東共伴強降雨、中南部強風豪雨

相關新聞

熱帶低氣壓生成！最新路徑、對台影響出爐

根據日本氣象廳資料，菲律賓東方海面的熱帶擾動上午生成熱帶性低氣壓，預估周二至周五逐漸通過南沙島海面後，最快明天生成颱風（...

反聖嬰發生機率衝破80%以上 氣象粉專：「冷冬」機會增

氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，反聖嬰發生機率衝破80%以上，發生在冬天，冷冬機會增加。

天氣要變了！今晚起東北季風南下 北台氣溫下降、降雨機率增

北部及東北部天氣要變了。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄（http:/...

準天琴颱風恐發展 賈新興揭時程、預測路徑

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，92W預計今...

立法院法制局：旁系血親禁婚 建議改4親等內

我國即將邁入超高齡社會，少子女化議題成為國安危機，近期發生表兄妹遭判婚姻無效的訴訟，引發子女可能淪為「非婚生子女」等討論...

六親等禁婚擬放寬／醫界多反對：若無檢測配套 遺傳病患恐增

立法院法制局有意建議修法將近親結婚限制從六親等放寬至四親等，法界人士認為，從優生學來說，現代醫學雖看似有能力克服，卻無法...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。