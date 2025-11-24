東北季風來了！氣溫驟降防心臟病猝發 中醫教「暖身」保命三法

今晚開始東北季風增強，各地氣溫將轉涼，北部、花東會迎來雨勢。然而，氣溫驟降是心血管疾病好發的季節，每年冬季心肌梗塞、胸悶、心悸就診者明顯增加。中醫認為「寒為百病之源」，天冷時血管收縮、氣血運行不暢，心臟負擔加重，如何讓身體「由內而暖」成為保命關鍵。

初鳴堂中醫診所院長、中醫師周大翔說，中醫強調「陽氣主溫煦」，陽氣足，血脈就能流通，全身自然溫暖。除了穿衣保暖，更要從體內調整氣血循環。常見保暖三法，包括艾灸（神闕、關元、足三里）、熱食補陽（生薑、桂枝、紅棗、羊肉湯）及溫水泡腳或拍打經絡，讓手腳與末梢血管升溫。

周大翔指出，中醫所謂的「寒」並非單指天氣冷，而是陽氣不足、循環不暢。體質虛寒者常見怕冷、胸悶、氣短、心悸等症狀，這就是「心陽虛」的表現。若再合併飲食油膩、壓力大、情緒鬱悶，則容易形成「痰濁」或「血瘀」體質，讓心臟循環更不順暢。

從外觀上，中醫也能觀察出心臟警訊。周大翔說，臉色蒼白或發青、唇色紫暗、舌頭發黑有瘀斑，都是「心血運行不暢」的信號。若患者在問診中出現「容易驚、胸口空、活動後氣喘」等現象，往往是心氣不足或心陽虛的表現。

「老一輩常說自己心臟沒力，在中醫角度多半是心陽不足。」周大翔說，陽氣是推動血液的動力，若陽氣虛，血無法順利流動，就會造成手腳冰冷、臉色白、心悸、容易疲倦。中醫治心，除了補血，更重在「溫養陽氣、通暢心脈」。

若突然感到胸悶或心悸，除了立刻撥打 119 求救，也可按壓急救保心穴位。周大翔建議按壓穴道為內關穴（手腕橫紋上兩寸）能平心安神、緩解胸悶；勞宮穴（手掌心中點）可鎮靜、緩解焦慮；少衝穴（小指尖）有助暫時穩定心律。

隨著醫療進步，許多心臟病患接受支架或繞道手術後，仍會出現疲倦、胸悶、睡眠不佳。此時中醫介入能幫助復原。臨床常用如炙甘草湯、血府逐瘀湯、天王補心丹等方劑，或搭配針灸內關、膻中、心俞穴，促進血液循環、改善睡眠、穩定心律。周大翔說，心臟手術後可以透過中醫調理，恢復體力，也可減少復發風險。

中醫有句話「溫通則不痛，陽行則氣血自達」，想讓手腳暖起來，可每日以艾草或桂枝泡腳10分鐘，搭配按壓太溪、湧泉、勞宮等穴位促進循環。飲食方面，周大翔建議多吃紅棗、龍眼肉、蓮子、核桃、山楂等食材，既能補氣養血、又能護心安神；少吃寒涼與油炸食物，保持良好睡眠與穩定情緒，都是預防冬季心血管事件的重要關鍵。

部分民眾喜歡以藏紅花泡酒來「活血護心」，周大翔提醒，藏紅花雖能活血化瘀，但孕婦、經量多、體質虛寒或術後恢復者應避免，以免造成出血或氣虛。一般健康者偶爾少量飲用即可，不宜長期當補品使用。

「心臟病的關鍵不只在血管，更在氣血是否順暢、陽氣是否充足。」冬季防心臟病，除了控糖、控脂，更要「養氣、養陽、養心神」。當體內的陽氣旺、血脈通，身體自然能抵禦寒冷，也遠離突發的心血管危機。周大翔說，天冷時保持溫暖、適度運動、早睡早起，是最實際的「護心三寶」。