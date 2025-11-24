狂挖鼻孔恐致敗血症！醫生警告3大風險隨時傷腦 提醒4大建議

不少人喜歡挖鼻孔，卻不知原來會傷身。台灣1名醫生警告挖鼻孔有3大風險，有機會引發敗血症，甚至可能傷腦，提出4大建議，希望大家減少挖鼻孔，保持身體健康。

鼻屎引發不適 容易挖鼻孔

胸腔暨重症專科醫師黃軒在臉書粉專表示，醫學界稱挖鼻孔為「鼻腔挖掘」，研究指出，幾乎所有人每日都會挖鼻孔，部分人甚至超過每日20次，由於鼻部是人體第1道防線，需要每日過濾成千上萬公升空氣之中的灰塵、花粉和病菌，鼻黏膜分泌的黏液負責捕捉相關雜質，但當空氣乾燥或嚴重污染時，黏液乾燥後就會形成鼻屎，引發不適，挖鼻孔變成自然反應。

挖鼻孔提供短暫愉悅感

除了生理需求之外，心理學研究發現，挖鼻孔可能是釋放壓力、紓解焦慮的安撫行為，有人無聊、緊張或焦慮時，會無意識地挖鼻孔，和咬指甲、扭頭髮、咬筆桿一樣，重複行為可以提供控制感和短暫心理慰藉，國際期刊《Neuron》進一步解釋，這種行為或會釋放多巴胺，令人產生短暫愉悅感。

但黃醫生強調挖鼻孔會帶來風險︰

1.易受感染

一般人手上細菌多，挖鼻孔可能導致鼻腔感染，例如鼻前庭炎，甚至有少數案例引發嚴重敗血症。

2.鼻腔損傷

反覆摳挖，可能會刮傷鼻黏膜，容易引發鼻出血、慢性炎症。

3.意外傷害

有時手指力度太大力，可能會傷害到鼻中隔，嚴重時需要進行手術處理。有研究更指出，長期挖鼻孔人士，鼻腔長期微創傷口可能會增加細菌侵入中樞神經系統的機會，理論上和腦退化症等神經退化疾病的風險有關，但目前仍在進一步研究中。

黃醫生同時提出健康建議︰

1.保持鼻腔濕潤

多飲水，甚至使用生理食鹽水噴鼻，避免空氣太乾。

2.注意雙手衛生

如果需要清理鼻孔，請先洗手，而且盡量用紙巾輔助，避免直接用手指伸入鼻內。

3.減少無意識動作

如果察覺到自己何時容易挖鼻孔，例如壓力大期間發生，可以嘗試用轉移注意力的方式來代替，例如握拳和按摩指尖。

4.有異常症狀就要求醫

一旦出現反覆流鼻血、持續鼻塞或鼻痛，應向耳鼻喉科醫師求醫。

文章授權轉載自《香港01》