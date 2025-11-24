快訊

相機熱度大洗牌？他遊日發現櫻花妹最愛「非iPhone手機」：大家都用它

汐止烤漆工廠大火猛竄濃煙 200平方公尺廠房陷火海

北市男赴美就學遭星宇拒載「求償31萬」法官判航空公司免賠原因曝

狂挖鼻孔恐致敗血症！醫生警告3大風險隨時傷腦 提醒4大建議

香港01／ 撰文：田中貴
胸腔暨重症專科醫師黃軒表示，幾乎所有人每日都會挖鼻孔，部分人甚至超過每日20次。 示意圖／ingimage
胸腔暨重症專科醫師黃軒表示，幾乎所有人每日都會挖鼻孔，部分人甚至超過每日20次。 示意圖／ingimage

不少人喜歡挖鼻孔，卻不知原來會傷身。台灣1名醫生警告挖鼻孔有3大風險，有機會引發敗血症，甚至可能傷腦，提出4大建議，希望大家減少挖鼻孔，保持身體健康。

鼻屎引發不適 容易挖鼻孔

胸腔暨重症專科醫師黃軒在臉書粉專表示，醫學界稱挖鼻孔為「鼻腔挖掘」，研究指出，幾乎所有人每日都會挖鼻孔，部分人甚至超過每日20次，由於鼻部是人體第1道防線，需要每日過濾成千上萬公升空氣之中的灰塵、花粉和病菌，鼻黏膜分泌的黏液負責捕捉相關雜質，但當空氣乾燥或嚴重污染時，黏液乾燥後就會形成鼻屎，引發不適，挖鼻孔變成自然反應。

挖鼻孔提供短暫愉悅感

除了生理需求之外，心理學研究發現，挖鼻孔可能是釋放壓力、紓解焦慮的安撫行為，有人無聊、緊張或焦慮時，會無意識地挖鼻孔，和咬指甲、扭頭髮、咬筆桿一樣，重複行為可以提供控制感和短暫心理慰藉，國際期刊《Neuron》進一步解釋，這種行為或會釋放多巴胺，令人產生短暫愉悅感。

但黃醫生強調挖鼻孔會帶來風險︰

1.易受感染

一般人手上細菌多，挖鼻孔可能導致鼻腔感染，例如鼻前庭炎，甚至有少數案例引發嚴重敗血症。

2.鼻腔損傷

反覆摳挖，可能會刮傷鼻黏膜，容易引發鼻出血、慢性炎症。

3.意外傷害

有時手指力度太大力，可能會傷害到鼻中隔，嚴重時需要進行手術處理。有研究更指出，長期挖鼻孔人士，鼻腔長期微創傷口可能會增加細菌侵入中樞神經系統的機會，理論上和腦退化症等神經退化疾病的風險有關，但目前仍在進一步研究中。

黃醫生同時提出健康建議︰

1.保持鼻腔濕潤

多飲水，甚至使用生理食鹽水噴鼻，避免空氣太乾。

2.注意雙手衛生

如果需要清理鼻孔，請先洗手，而且盡量用紙巾輔助，避免直接用手指伸入鼻內。

3.減少無意識動作

如果察覺到自己何時容易挖鼻孔，例如壓力大期間發生，可以嘗試用轉移注意力的方式來代替，例如握拳和按摩指尖。

4.有異常症狀就要求醫

一旦出現反覆流鼻血、持續鼻塞或鼻痛，應向耳鼻喉科醫師求醫。

延伸閱讀：

嘴巴飄異味是身體在求救 醫生列肺癌胃癌等5大癌症與口臭有關

預防腦霧！最新研究揭大腦都要「打掃」醫生籲2招助排毒防失智

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

熱帶低氣壓生成！最快明增強為天琴颱風 最新路徑、對台影響出爐

根據日本氣象廳資料，菲律賓東方海面的熱帶擾動上午生成熱帶性低氣壓，預估周二至周五逐漸通過南沙島海面後，最快明天生成颱風（...

傍晚起東北季風增強北東轉雨 氣象署：周二晚周三晨最冷探14度

中央氣象署氣象預報中心資深預報員朱美霖上午指出，本周受兩波東北季風影響，早晚氣溫偏涼。今天下半天東北季風逐漸增強，白天還...

準天琴颱風恐發展 賈新興揭時程、預測路徑

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，92W預計今...

普發1萬現金／郵局今起開放1294郵局櫃檯領現 首周採身分證單雙號分流

配合政府「全民+1 政府相挺」普發現金政策，中華郵政今天起開放1294間郵局櫃檯領現，為紓解窗口領現人流及縮短顧客等候時...

東北季風來了！氣溫驟降防心臟病猝發 中醫教「暖身」保命三法

今晚開始東北季風增強，各地氣溫將轉涼，北部、花東會迎來雨勢。然而，氣溫驟降是心血管疾病好發的季節，每年冬季心肌梗塞、胸悶...

女嬰出生臀部有直徑16公分的瘤 醫一路陪伴孕婦到切除

台中市一名女嬰出生時，臀部有一個直徑16公分的「先天性尾骶骨畸胎瘤」，所幸經醫療團隊建議女嬰家人，等產下後再做進一步檢查...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。