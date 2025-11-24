準天琴颱風恐發展 賈新興揭時程、預測路徑

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，92W預計今天有發展為熱帶性低氣壓的機率，並影響菲律賓，預估進入南海，最快25日傍晚後有發展為颱風（天琴颱風）的機率，並有朝越南南部方向移動的趨勢，對台灣天氣沒有什麼影響。

賈新興指出，今天傍晚起至27日受偏強東北季風影響，本波東北季風水氣相對偏少。28日起轉為高壓出海偏東風的天氣型態，天氣很穩定。

賈新興表示，25日至27日受偏強東北季風影響，25日桃園以北山區及宜蘭有零星短暫雨，花蓮山區亦有零星短暫雨。26日各地為晴時多雲的天氣。27日桃園以北、宜蘭及鵝鑾鼻有局部短暫雨，花東亦有零星短暫雨。28日至30日各地晴時多雲。 12月１日午後東北角至宜蘭有零星短暫雨，12月2日至3日各地晴時多雲。但超過五天後預報變動度大、不確定性較高，請留意最新的預報資訊。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。