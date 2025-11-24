反聖嬰發生機率衝破80%以上 氣象粉專：「冷冬」機會增

氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，反聖嬰發生機率衝破80%以上，發生在冬天，冷冬機會增加。

「林老師氣象站」指出，美國國家氣象局氣象預報中心今年11月最新研究指出，根據目前最新氣候預報模式模擬結果，9月開始發生反聖嬰的訊號續有增強的趨勢。尤其今年10至12月，反聖嬰發生的可能性已經衝破80%以上；且可持續到明年的2月（發生機率都在50%以上），隨後再逐步下降，最後恢復中性正常特徵。

至於反聖嬰現象對台灣天氣的可能影響，「林老師氣象站」指出，根據過去歷史事件的統計分析，反聖嬰現象肇生時，當年台灣冷季在北部及東北部的溼度增高，冬雨機會較大；同時中南部環境轉趨偏乾，春雨（翌年2至4月）也會偏少。反聖嬰現象發生在冬天時，東北季風不但強度較強，且較易南下，冬天到隔年春季的氣溫也會比氣候平均值來的低，簡單來說，「冷冬」機會也會增大，而發生的機率約在6成左右。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。