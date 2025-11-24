天氣要變了！今晚起東北季風南下 北台氣溫下降、降雨機率增

北部及東北部天氣要變了。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今日各地晴朗穩定，白天微熱早晚涼。今晚起一小股東北季風南下，迎風面雲量增多，北部及東北部局部短暫雨機率漸提高，北台氣溫下降。

今各地區氣溫為：北部15至31度、中部15至32度、南部16至32度及東部15至31度。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，明日乾空氣逐漸南下，西半部多雲時晴，下午起迎風面北部、東半部的局部短暫雨先後停歇，周三東北季風減弱，各地晴朗穩定；明日、周三北台偏涼、中南部白天舒適早晚涼。

吳德榮說，周四東北季風再增強，迎風面降雨機率提高，北台氣溫略降。周五東北季風再轉乾，各地轉晴朗，周六、下周日(29、30日)大陸高壓影響，連續晴朗穩定，日夜溫差大；周五起西半部清晨因輻射冷卻加成帶來低溫；本周中南部清晨易有局部霧，行車需注意。

此外，最新各國模式模擬顯示，菲律賓東方的熱帶擾動發展中，將進入南海，偏西朝越南方向進行，對台無影響。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。