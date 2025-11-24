聽新聞
0:00 / 0:00

六親等禁婚擬放寬／不知是近親…有人婚姻遭判無效

聯合報／ 記者袁志豪／台南報導

我國民法規定六親等內不得結婚，不少婚後才驚覺是近親，法院只能判決婚姻無效，不過苗栗有名男子因懷疑陸配妻子外遇，主張兩人屬六親等要求確認婚姻無效，法官以中國大陸限制是「三親等以內」，國內立法有改善空間，反而駁回告訴。

高雄市張姓女子二○○七年三月與張姓男子登記結婚後，張女同年四月突然收到戶政事務所通知，兩造是六親等內旁系血親，依民法不得結婚，應予撤銷。張女發函告知應待法院判定，結婚登記仍遭撤銷，張女提起請求確認婚姻關係存在訴訟。

張男則供稱，張女的曾祖父、曾祖母是他的外曾祖父、外曾祖母，兩造確為六親等內旁系血親關係，依民法第九八三、九八八條規定，結婚自屬無效，無待法院判決。由於雙方均是國民，高雄地院認定，張女的請求為無理由，判決駁回。

然而，苗栗縣一名男子懷疑陸籍配偶外遇，二○○六年提告主張，他與妻子二○○五年三月在大陸地區結婚，原本就知道雙方有親戚關係，但認為血親關係較疏遠，但妻子來台後未與他發生性行為就懷孕，經他確認兩造是旁系血親六親等，依民法請求確認婚姻無效。

苗栗地院指出，兩岸人民關係條例第五十二條第一項「結婚或兩願離婚之方式及其他要件，依行為地之規定」，兩造應適用大陸地區法律。法院認為，依大陸地區法律，非三代以內的旁系血親關係應允許結婚，不過法院須依職權考量有無違反台灣公共秩序或善良風俗，依我國學說如大法官戴東雄提出，民法規定六親等內禁婚範圍限制過嚴，立法上有改善空間，宜禁至四親等內為宜。

法院審酌，參酌日本、瑞士民法均僅禁止旁系血親三親等內結婚，顯見大陸地區規定未違反台灣公共秩序或善良風俗，結婚亦未違反行為地規定，駁回告訴。

結婚 離婚 親戚

延伸閱讀

F1／拉斯維加斯站 Verstappen 奪下勝利　Norris、Piastri 賽後遭判失格　Russell、Antonelli 進榜二、三名

內政部：新生兒從母姓比率達6％創新高 花東最多

年收千萬婦遊波斯菊花海慘摔骨折 福壽山農場遭判國賠362萬元

陸軍二兵休假後直接消失120天 遭判4個月徒刑

相關新聞

立法院法制局：旁系血親禁婚 建議改4親等內

我國即將邁入超高齡社會，少子女化議題成為國安危機，近期發生表兄妹遭判婚姻無效的訴訟，引發子女可能淪為「非婚生子女」等討論...

未來1周2波東北季風接力影響…明晚水氣增加 周三最冷「低溫僅14度」

未來1周受2波東北季風影響，中央氣象署預報員張承傳表示，明天白天各地高溫26至29度，但晚間起東北季風增強，並持續影響到...

美國傳全球首例H5N5人類死亡病例 我國疾管署最新說明

美國華盛頓州衛生部門近日公布，全球首例人類感染H5N5禽流感病毒病例，由於該病毒過去僅在動物出現，從未在人類身上偵測，引...

六親等禁婚擬放寬／醫界多反對：若無檢測配套 遺傳病患恐增

立法院法制局有意建議修法將近親結婚限制從六親等放寬至四親等，法界人士認為，從優生學來說，現代醫學雖看似有能力克服，卻無法...

東北季風24日晚間增強 26日中部以北低溫探14度

氣象署表示，明晚起東北季風增強，最冷的時間點是26日清晨，中部以北、東北部低溫探攝氏14度，局部地區再低一些；東北季風預...

「癌王」胰臟癌治療為何總慢一步 醫揭秘：從恐懼、否認到延誤

人人聞癌色變，其中胰臟癌又有「癌王」之稱，更是無聲殺手，包括蘋果創辦人賈伯斯、義大利男高音帕華洛帝、資深體育主播傅達仁等...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。