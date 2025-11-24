六親等禁婚擬放寬／醫界多反對：若無檢測配套 遺傳病患恐增

立法院法制局有意建議修法將近親結婚限制從六親等放寬至四親等，法界人士認為，從優生學來說，現代醫學雖看似有能力克服，卻無法保證，且此舉仍嚴重挑戰華人倫常觀念，若修法恐需更多社會對話。醫界對此堅決反對，認為近親結婚將增加後代患遺傳病或先天畸形的風險，有違倫理及現代醫學。

家事律師田欣永表示，若放寬近親婚至四親等，配套措施勢必要從優生保健法上補強，例如強制接受產前健檢，但由哪個單位負責？能否生育標準為何？都需嚴正討論。

另名家事律師楊佳陵則點出，先不論上述強制產檢有無侵害人權問題，堂或表兄弟姊妹間的四親等還算是平輩婚姻，若是五親等的堂伯叔姑與姪子女、舅舅阿姨和外甥子女，當中還存在輩分不同的上下權力關係，除非雙方是在不知情下結婚，否則還可能會有其他法律問題，對於華人注重家庭倫理的傳統觀念上，需更多的社會對話。

盡管現代醫學發達，但醫界對放寬近親通婚多持反對意見。台北榮總婦女醫學部遺傳優生學科主治醫師張家銘表示，最大風險是常染色體隱性疾病出現機率上升，每個人平均帶有五至八個隱性致病基因，從國際數據分析，一般族群孩子的先天缺陷率約百分之二至三、表兄妹（四親等）後代的風險上升到百分之四至六。

張家銘指出，多數國家允許四親等內結婚，均搭配遺傳諮詢、特定族群隱性基因篩檢、婚前健康教育等。台灣族群存在某些高攜帶率基因，若無檢測配套，「可預防的遺傳疾病」患者勢必變多。

茂盛醫院生殖醫學中心院長李茂盛也持反對意見，他說，近親禁婚不只涉及醫學倫理道德，還有社會秩序層面問題。若修法通過，政府需有能力承擔後續醫療、照護等支出。