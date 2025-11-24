聽新聞
六親等禁婚擬放寬／藍白態度開放 綠籲修法謹慎

聯合報／ 記者林銘翰李成蔭／台北報導

針對立法院法制局建議修正民法，將近親禁婚限縮在四親等。在野黨立委表達樂觀其成，認為儘管過往社會概念有其必要性，如今時代轉變、基因檢測也很精確，確實可以適度修法放寬禁婚親等；執政黨立委則認為，民法修訂需要格外謹慎，也不宜針對個案進行修法。

國民黨立委吳宗憲表示，旁系血親六親等內不得結婚，這是基於優生學的概念，早期社會考量也確實有其必要性，但是如今時代已經不一樣，百年前的想法不一定適用，況且基因檢測也已經很精確，「確實可以考慮是否借助生物科技的方式來適度放寬」。

另名國民黨立委則指出，當前國家面臨少子化情況，可以用開放態度進行討論。

民眾黨立委林國成表示，台灣社會過去較為封閉，很多宗親都住在同一個社區、村莊系統等，六親等以內確實常有聯繫，然而隨著新時代的轉變，很多人未必熟知親屬狀況，近親禁婚限縮為四等親符合時代潮流，他個人對此表達樂觀其成，建議立法院啟動相關修法，「工商社會跟封閉社會，完全是不同生活型態」，否則如果造成非婚生子女等狀況，引響相關權益，真的非常殘忍。

不過，民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱表示，法院針對個案判決，絕對不能一概而論，民法事涉人民各種關係，因此修正必須格外慎重，如果要對相關修法進行討論，包括法務部、司法院都要表達意見，如果僅憑法制局報告就要啟動修法，「我覺得言之過早，任何修正都要非常慎重」。

