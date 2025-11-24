聽新聞
0:00 / 0:00

中央地方踢皮球 建商：罰起造人不合理

聯合報／ 記者朱冠諭鄭國樑／桃園報導

桃園市推動土石方管理自治條例修法，首創起造人連帶處罰規定。不少建商代表認為不合理，桃園市不動產開發公會理事長劉守禮直言「堅決反對」，開發商已依法付費委託業者清運土方，無法保證承包商行為，「難道要追究殺人犯，還要看刀子是誰賣的嗎？」

劉守禮說，日前全省公會理事長會議，大家對中央與地方互相推責非常不滿，棄土問題已造成嚴重影響，許多工地被迫停工，連社會住宅都無法動工，土方處理價格更是暴漲數倍，有錢都不一定能找到業者處理。

劉守禮認為，開發商合法申請建造、依法繳稅，政府卻無法協助解決問題，這是「無能政府」造成的結果；此次桃園修法雖然罰款金額不高，但這是道理對不對的問題，不應推卸責任、甩鍋給已依法付費的開發商。

「管理土方流向是政府的責任，怎麼會連起造人也要負責？」劉守禮說，罰起造人根本不合理，過去公會向中央反映管理土石方，但中央認為是地方政府權責，若以自治條例規範一定要有配套措施，例如輔導合法化，並訂定落日條款，訂法規沒配套又沒緩衝期並不合理。

桃園一名小型建商負責人也說，罰起造人不合理，他的建設公司發大包，建案全部發給營造公司，營造商是否再發小包運送土方或有無違法，營造商或小包要負責，怎會罰起造人？劉守禮也反映，合法轉運場少且幾乎滿載，造成建築土方無處去，桃園從朱立倫當縣長到現在沒核准或輔導過一家合法，只能往外縣市去，加上現在檢察官查得嚴，帶給營造、運輸和土方場困擾。

延伸閱讀

新北餘土管理不比照桃園 工務局：未列起造人處分對象

桃園仙草嘉年華9大「酷洛米」主題裝置穿梭紫色花海

桃園將修土石方管理條例 全國首創起造人連帶處罰 最高罰10萬

影／震撼空拍！宜蘭冬山「泉月樓行館」成暴雨孤島 一設計讓建築毫髮無損

相關新聞

未來1周2波東北季風接力影響…明晚水氣增加 周三最冷「低溫僅14度」

未來1周受2波東北季風影響，中央氣象署預報員張承傳表示，明天白天各地高溫26至29度，但晚間起東北季風增強，並持續影響到...

美國傳全球首例H5N5人類死亡病例 我國疾管署最新說明

美國華盛頓州衛生部門近日公布，全球首例人類感染H5N5禽流感病毒病例，由於該病毒過去僅在動物出現，從未在人類身上偵測，引...

東北季風24日晚間增強 26日中部以北低溫探14度

氣象署表示，明晚起東北季風增強，最冷的時間點是26日清晨，中部以北、東北部低溫探攝氏14度，局部地區再低一些；東北季風預...

「癌王」胰臟癌治療為何總慢一步 醫揭秘：從恐懼、否認到延誤

人人聞癌色變，其中胰臟癌又有「癌王」之稱，更是無聲殺手，包括蘋果創辦人賈伯斯、義大利男高音帕華洛帝、資深體育主播傅達仁等...

國3快官交流道北上匝道夜間封閉 24日起分段施工請改道

高速公路局中區養護工程分局訂本月24日到27日、12月1日到4日每晚9時至翌日6時，國道3號快官交流道北上集散道路面整修...

「韌性製藥」新挑戰 衛福部長石崇良：提高學名藥用藥比率是世界趨勢

健保自1995年推行至今，已邁入30周年，基於互助精神，全民共同分擔風險，不過方便且可負擔的醫療服務正面臨財務永續問題，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。