營建廢棄土濫倒 桃園首創連帶罰起造人

聯合報／ 記者朱冠諭余采瀅林敬家范榮達張策／連線報導
桃園市政府再次推動土石方管理條例修法，新增起造人連帶處罰規定，未履行者最高可罰10萬元，且可按次處罰。圖／桃園市建管處提供
桃園市政府再次推動土石方管理條例修法，新增起造人連帶處罰規定，未履行者最高可罰10萬元，且可按次處罰。圖／桃園市建管處提供

營建土石方與廢棄物濫倒問題嚴重，中央明年納入電子聯單申報、車輛加裝GPS，強化流向控管，桃園市政府近日因應中央政策修正自治條例，並首創起造人連帶處罰規定，違者可罰10萬元。中市強調涉及刑責者依規法辦，彰化則盼中央訂專法防跨域漏洞。

桃園市政府推動土石方管理自治條例修法，但長達5年未公告，引發民代質疑。市府表示，當時因中央認為涉及個資與營業秘密法規疑慮才未公告，今年11月配合中央政策重送修正草案送議會，增列收容處理場所管理、新增起造人連帶處罰規定。

桃市都發局指出，此次自治條例修法，包含「電子聯單」制度、要求載運車輛裝設GPS等，銜接中央明年上路政策；至於砂石買賣及再生骨材等後端產出物，中央仍在研議，桃市先在自治條例增訂收容處理場所產出物申報、管制及授權條款。

此外，桃園市首創全國祭出起造人連帶處罰規定，都發局長江南志說，廢棄物清理法雖有刑責，但僅針對末端的「亂倒行為人」如司機或業者，此次修法將起造人納入連帶清除、改善義務，未履行者最高可罰10萬元，必要時勒令停工，嚇阻力更強。

國民黨桃園市議員舒翠玲說，新增起造人罰則能有效約束營建廢棄物棄置問題，並建議土資場監視系統設雲端備份；民進黨議員許家睿說，希望議會能盡速審查通過、強化實質管制。

桃園市加嚴土石方管理，台中、新北市及彰化、苗栗縣政府都強調配合中央政策。「新北市營建剩餘土石方管理自治條例」上月底議會三讀通過，已增設GPS管制與相關罰則，但未將起造人列為處分對象。

台中都發局指出，已啟動「台中市營建賸餘土石方管理自治條例」修法，會將土石方最終去化管理納入修法範疇。苗栗水利處表示，今年修正自治條例，因內政部有部分意見，預計明年3月修正後送議會審查，起造人等一條龍都會追究責任。

彰化沿海與偏鄉為非法棄置土石方與事業廢棄物重災區，今年至8月底接獲濫倒46件、裁處21件。水資處代理處長黃俊峰說，中央推動電子化管理有助源頭、流向管理，但涉及跨縣市查緝，需要中央統一規範，以防各縣市自訂標準出現落差，造成管理漏洞或執法困難。

