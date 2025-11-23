聽新聞
人文結合科技 圖資類科變搶手

聯合報／ 記者馮靖惠／台北報導

大專校院圖書資訊、圖書管理相關系所，搭上ＡＩ等科技進行課程改革變得更搶手，台灣師範大學圖書資訊學研究所碩士班考試，競爭激烈，錄取率愈來愈低，校方分析，顯見ＡＩ趨勢對圖書資訊系所也有幫助；輔仁大學圖書資訊學系近三年大學部招生率也都滿招。

包含台灣大學、台灣師大、政治大學、中興大學、輔仁大學、淡江大學圖資相關系所的課程規畫，都相繼根據ＡＩ趨勢進行課程改革，推出人工智慧、資料科學、大數據與量化分析、資料探勘、文本探勘、機器學習、資料視覺化、社會網絡分析、數位人文與人工智慧、數位圖書館與智慧服務、資訊圖表敘事等相關課程。

輔大圖書資訊學系系主任彭于萍表示，圖資系不只是「圖書」專業，而是資訊組織、知識管理與使用者經驗設計的核心人才培育場域。

台灣師大學習資訊專業學院院長暨圖書資訊學研究所教授柯皓仁表示，過去幾年碩士班平均錄取率約在百分之卅五；一一四學年度錄取率為百分之廿一點八，顯見ＡＩ趨勢對圖書資訊系所也有幫助。

柯皓仁說，圖資人才既懂ＡＩ技術又懂資訊服務之道，能將冰冷的演算法轉化為溫暖的知識服務，這些優勢使圖書資訊學在ＡＩ浪潮中，反而成為引領知識社會智能發展的重要力量。

