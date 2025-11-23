宜蘭腦死男大愛捐器官急送台北 國5假日塞爆幸有警車全程開道護送

快訊

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
30多歲男子日前因意外腦出血，搶救後仍腦死，家屬同意捐出男子器官；但今天周日，國5車流量相當大，移植器官有其保存時限，分秒必爭，下午經由宜蘭警車與國道紅斑車一路開道，與時間賽跑搶命送達移植醫院。圖／陽明交大醫院提供
宜蘭30多歲男子日前因意外導致腦出血，送至陽明交通大學附設醫院救治後仍不幸腦死，家屬同意捐出男子器官給需要者延續生命。但今天周日，國5雪隧車流量相當大，心臟冰凍有效只有2小時，下午經由宜蘭警車與國道紅斑車一路開道，與時間賽跑搶命送達移植醫院，完成捐贈者遺愛人間心願。

醫院與檢察官共同相驗確認腦死，經器官捐贈移植登錄中心配對，心臟與肝臟等珍貴器官由醫療團隊分送到指定醫院，感謝台大醫院、振興醫院、台北榮民總醫院跨區協助合作，成就這份跨區域的生命接力。

腎臟由陽明交大醫院肩負移植重任，醫療團隊將捐贈的腎臟留在宜蘭，立即展開移植手術，順利完成大愛延續。心臟與肝臟方面，心臟於下午2時25分出發送到振興醫院，肝臟於下午4時20分出發送到台北榮總醫院進行移植，為多位急需器官的病患帶來重生希望。

今天剛好是假日，下午時國道5號交通顛峰時段、車流多且易造成壅塞，器官移植分秒必爭，尤其心臟冰凍保存黃金時間只有2小時，在時間與速度賽跑的關鍵時刻，宜蘭縣警察局交通隊與國道高速公路警察局跨區接力合作，為多家醫院救護車開道護送器官，在最短時間內安全送達移植醫院。

陽明交大醫院說，要對捐贈者家屬的無私大愛深表感謝，也向參與任務的檢警、交通大隊及各醫學中心醫療團隊致上最高敬意，捐贈者以無言的方式擁抱世界，將愛完整傳遞，也為多位受贈者爭取生命延續的契機，善行將長存人心，成為照亮他人生命的光芒。

