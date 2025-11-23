聽新聞
健康主題館／告別冬季癢 中醫3招改善體質

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
皮膚過敏乾癢如果長期倚賴抗組織胺或類固醇來緩解症狀，恐有潛在副作用。圖／123RF
皮膚過敏乾癢如果長期倚賴抗組織胺或類固醇來緩解症狀，恐有潛在副作用。圖／123RF

天氣轉涼，因皮膚乾癢而就診的患者明顯增加，中醫師陳威震表示，秋冬氣溫降低、空氣乾燥，易使皮膚油脂分泌減少、水分流失，導致皮膚發癢，引發所謂「冬季癢」。有些人以為是洗澡清潔不夠乾淨，結果過度清洗讓皮膚更脆弱、乾燥，針對冬季癢的症狀，中醫可透過辨證用藥、針灸與穴位按摩、生活調整方式來改善。

陳威震指出，台灣氣候潮濕悶熱，許多人深受「癢癢病」之苦，每當季節轉換、天氣變化或壓力累積削弱免疫系統時，就可能出現皮膚搔癢、紅腫、脫屑，甚至濕疹、蕁麻疹等問題。不少人長年倚賴抗組織胺或類固醇來緩解症狀，常常治標不治本，且有骨質疏鬆、高血糖、高血壓等潛在副作用。

「皮膚病，其實是體內失衡的訊號。」陳威震強調，中醫療法從體質根源著手，幫助身體由內而外重建平衡，擺脫過敏反覆發作的困擾。中醫認為「有諸內，必形諸外」，皮膚問題反映了臟腑功能、氣血運行和體內濕熱寒燥等失衡狀態，治療方式要根據不同體質，運用內外兼治從根本上調理。

皮膚過敏常見4體質

●濕熱蘊結型：好發於夏季或喜食辛辣、油炸、甜食的人。

症狀：皮膚紅腫、灼熱、滲液，甚至化膿、癢感劇烈。

調理方向：清熱解毒、祛濕止癢。

●血虛風燥型：長期熬夜、壓力大、飲食不均衡者，容易氣血虧虛。

症狀：皮膚乾燥、脫屑，夜間癢感更重。

調理方向：養血潤燥、疏風止癢。

●脾虛濕盛型：腸胃功能不佳、易疲倦、大便稀。

症狀：常見皮膚反覆搔癢，分泌黏液，對特定食物過敏。

調理方向：健脾化濕、強化消化吸收。

●肝鬱氣滯型：情緒壓力導致肝氣鬱結，影響氣血運行。

症狀：皮膚問題多出現在身體兩側，常伴隨情緒波動加重。

調理方向：疏肝理氣、解鬱止癢。

中醫如何防治冬季癢？陳威震指出，可三管齊下從根本改善體質。

第1招►辨證用藥

內服調理體內環境，中醫講究「因人施治」，根據不同體質開立個別化藥方。

第2招►針灸與穴位按摩

疏通氣血、止癢降敏。推薦曲池穴（手肘外側）緩解癢感，血海穴（大腿內側）可改善濕疹，足三里（膝下三寸）有助於健脾益氣。

第3招►生活調整

改善作息與飲食、穩定體質，以提升身體免疫力。

生活調整5方法

1飲食清淡：少吃海鮮、蝦蟹、芒果等易致敏食物，避免辛辣油炸。

2補益脾肺：多攝取薏仁、山藥、蓮子、白木耳等健脾潤膚食材。

3規律作息：晚上11點前入睡，讓肝血修復，改善皮膚代謝。

4保持清潔：勤換床單、除濕除蟎，降低外在過敏原刺激。

5冷敷止癢：避免過度抓癢引起傷口感染，可用濕毛巾冷敷舒緩。

中醫 壓力 按摩 針灸 情緒

