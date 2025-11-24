健康名人堂／食安五環已斷鍊 系統性落實刻不容緩

「病從口入」，原意是警示「食」的安全很重要，自千禧年後，國內爆發數次食安危機，如塑化劑、地溝油甚至戴奧辛雞蛋等。

政府提出「食安五環」，希望由食物源頭到餐桌，維護國人食品安全，但僅近兩年爆發的蘇丹紅、寶林茶室中毒案、到近期雞蛋殘留禁用農藥芬普尼等，顯見食安五環並未環環相扣，導致食安再次陷入危機。

芬普尼蛋未禦敵從嚴

蛋是國人每日飲食所需，即使未直接食用，也存在各種食材，也是料理要角，食藥署卻在雞蛋中驗出芬普尼後近一周才公布相關資訊，食藥署長第一時間「鐵口直斷」，由於今年以前幾乎百分之百合格，且依據目前驗出率，一日食用百顆才引發急性中毒，未能苦民所苦，禦敵從嚴，讓人遺憾。

從三方向把斷鏈接上

避免食安五環淪為口號，使斷鏈再次「環環相扣」，應由下列方向著手：

一、加強源頭管理：根據2023台灣家禽統計手冊，我國蛋雞飼養戶數1646戶，養殖場1788家，養雞隻數達三千二百多萬隻，高於全國人口總數，雞蛋總產量48萬多公噸，以每顆雞蛋平均60公克計算，共產出80多億顆蛋，與全球人口總數相近。

2017年國內便爆發雞蛋驗出芬普尼事件，當時監察院便質疑抽驗次數過低，同年爆發彰化養雞場雞蛋驗出戴奧辛事件，監察院同樣質疑雞隻飼料抽驗次數過低。食藥署第一時間以過去七年抽驗4232件、僅一件出現芬普尼殘留超標，便定調為個案。

應加強源頭管理，合理增加對全國養雞場，包括飼料、環境管控，研議智慧化跨部會系統性管理模式，以智能AI協助主動發現風險、預判風險，進而阻斷風險。設計出閉環式、一條鞭管理模式，增加高風險性食品管理強度，適度增加抽驗次數，防止不合格食品流入市面。

二、落實跨部會合作，當責不讓：行政院設有食品安全辦公室，統籌衛福部、農業部及環境部等相關機關，但十多年來，既無法防範未然，亦未統籌協調各部，各機關仍各行其是。除了就相關政策與食藥署等重複宣導外，幾乎無實質功能，應可裁撤，或更換當責主管統籌各部會，就食安議題系統性防範建立模式及權責。

三、加強家畜禽產業管理，堅持禁藥零驗出：我國已於2017年9月將芬普尼水懸劑公告為禁用農藥，目前在動物產品中仍訂有容許值，如雞蛋及禽類肌肉0.01ppm、禽類內臟及脂肪為0.02ppm，使部分含少量芬普尼的雞蛋及其他動物產品仍可上市，無異將風險轉嫁消費者。

應通盤檢視「動物產品中農藥殘留容許量標準」，考量改為禁止驗出或訂定更合適標準，並輔導相關家畜禽產業升級，提升飼養環境，如此更能兼顧國人食品安全及各類經濟動物權利，符合健康台灣及我國人權立國目標。

在雞蛋這樣日常的食物，近年已第三次出現危機，雞蛋之於國人飲食重要性，由已故港星李小龍在其自導自演的「猛龍過江」中，飾演初到義大利，不諳外語的主角，面對餐廳服務生詢問點餐時，只能尷尬地說出「雞蛋」兩字，可見一斑。但危機就是轉機，若正視問題，由系統性改革制度，便是能讓食安五環真正環環相扣的重要契機。