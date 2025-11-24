聽新聞
0:00 / 0:00

勃起障礙裝人工陰莖 性愛避1姿勢

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
人工陰莖結構簡單、可彎折，「就像一根男性的柱狀體」，示意圖。本報資料照片
人工陰莖結構簡單、可彎折，「就像一根男性的柱狀體」，示意圖。本報資料照片

據統計，我國40歲以上男性，四分之一有勃起功能障礙，60歲以上超過半數有勃起問題，泌尿科醫師顧芳瑜說，男性不論年齡、背景或病史，都可能出現勃起功能變化，但這並非無解，可依嚴重程度及成因，選擇口服藥物、注射療法、真空助勃器，甚至植入人工陰莖等方法改善。不過，植入人工陰莖患者，須避免「女上男下」性愛姿勢。

針對使用口服藥物治療勃起障礙無法改善者，可裝設人工陰莖。顧芳瑜說，每年台灣植入人工陰莖手術約50例，這項手術適合攝護腺癌手術後、中風後神經損傷、長期重度勃起功能障礙等病人，人工陰莖結構簡單、可彎折，「就像一根男性的柱狀體」，植入後平時可將陰莖向下彎曲幫助排尿，需要時手動調整角度，就能進行性行為

顧芳瑜說，人工陰莖不會讓陰莖「變長」，多數術後會比原本勃起狀態略短，約為原長度8到9成。這是因為裝置無法模擬海綿體充血膨脹的狀態，且為避免人工裝置頂到底，導致穿出或組織損傷，手術時植入長度會以8分滿為原則。術後陰莖硬度為固定狀態，性行為體位也有限制，不適合進行女上男下，以免造成人工陰莖折斷風險。

勃起功能障礙男性可口服藥物做為第一線治療。這類藥物有不同類型，病人可與醫師討論依生活情境選擇，如「臨時上戰場」情境多，可選擇適合臨時使用的選項，也有每日低劑量的服藥方式，可作為長期維持勃起功能的日常療法。若病人口服藥物反應不佳，則會進一步評估接受震波治療，改善血管狀態，但病人患有糖尿病、高血壓、血脂異常等慢性病，效果有限。

顧芳瑜表示，其他勃起功能障礙療法，包括注射療法、真空助勃器等，注射療法須由病人或醫師直接對陰莖施打針劑，跳過性刺激直接勃起，需計算藥效時間，操作上不便；真空助勃器則是透過負壓原理，讓血液流入陰莖海綿體，達到勃起效果，為非侵入性輔助工具，是藥物治療之外的重要輔助方式。

陰莖 勃起 病人 手術 醫師 性行為

延伸閱讀

性愛時最易「陰莖骨折」的高風險姿勢？醫提醒：錯位受力恐瞬間斷裂

MLB／大都會今年5投手動TJ手術 39歲老將痛批教頭：真的可悲

金馬62／「眾生相」無碼性愛一刀未剪　導演李駿碩喊：捍衛傳統日常

勃起障礙藥物治療無效…每年50人裝人工陰莖 醫提醒：須避免1性愛姿勢

相關新聞

未來1周2波東北季風接力影響…明晚水氣增加 周三最冷「低溫僅14度」

未來1周受2波東北季風影響，中央氣象署預報員張承傳表示，明天白天各地高溫26至29度，但晚間起東北季風增強，並持續影響到...

美國傳全球首例H5N5人類死亡病例 我國疾管署最新說明

美國華盛頓州衛生部門近日公布，全球首例人類感染H5N5禽流感病毒病例，由於該病毒過去僅在動物出現，從未在人類身上偵測，引...

東北季風24日晚間增強 26日中部以北低溫探14度

氣象署表示，明晚起東北季風增強，最冷的時間點是26日清晨，中部以北、東北部低溫探攝氏14度，局部地區再低一些；東北季風預...

「癌王」胰臟癌治療為何總慢一步 醫揭秘：從恐懼、否認到延誤

人人聞癌色變，其中胰臟癌又有「癌王」之稱，更是無聲殺手，包括蘋果創辦人賈伯斯、義大利男高音帕華洛帝、資深體育主播傅達仁等...

國3快官交流道北上匝道夜間封閉 24日起分段施工請改道

高速公路局中區養護工程分局訂本月24日到27日、12月1日到4日每晚9時至翌日6時，國道3號快官交流道北上集散道路面整修...

「韌性製藥」新挑戰 衛福部長石崇良：提高學名藥用藥比率是世界趨勢

健保自1995年推行至今，已邁入30周年，基於互助精神，全民共同分擔風險，不過方便且可負擔的醫療服務正面臨財務永續問題，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。