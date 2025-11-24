健康你我他／魚刺卡喉驚魂記 吃飯再不敢搶快

外子做事認真、有效率，連吃飯也講究速度，經常三口併兩口，像是和時間賽跑一樣。結果三不五時地飯粒誤入氣管，害他咳得面紅耳赤。剛開始家人見他不停咳嗽，總會遞上茶水，提醒他放慢速度，但他都擺擺手說：「卡到氣管，喝什麼都沒用」。

幾次經驗後，家人們也學乖了。每當用餐時，只要見他再度大口狼吞虎嚥，便立刻耳提面命：「慢慢吃、不要急，細嚼慢嚥才不會又嗆到了。」提醒他唯有放慢速度，才能避免危險再上門。

狼吞虎嚥的風險不只嗆到而已，多年前我也曾有過魚刺卡喉嚨的驚險經驗，至今仍心有餘悸。那天晚餐，邊吃魚邊與家人閒聊，因為分心而不慎被魚刺卡住喉嚨。起初不以為意，心想只要吞口飯、喝杯水就沒事，沒想到飯後不適感仍揮之不去，只好緊急請外子載我到耳鼻喉科就醫。醫師以專業儀器取出魚刺，我才算鬆一口氣。

那次經歷也讓我明白：吃飯要專心，千萬不能馬虎，以免後果不堪設想。預防勝於治療，飯菜再香也要咬得細一點，吞得慢一點。吃大魚大肉時要專心，盡可能不要分心或邊吃邊聊天。

用餐，本來就該是放鬆享受，而不是一次次驚奇的冒險。善待自己的每一口，才是真正的健康之道。