未來1周2波東北季風接力影響…明晚水氣增加 周三最冷「低溫僅14度」

未來1周受2波東北季風影響，中央氣象署預報員張承傳表示，明天白天各地高溫26至29度，但晚間起東北季風增強，並持續影響到周五，北台灣高溫降到21至23度，低溫15至17度，周三清晨最冷，低溫僅14度，周六短暫回暖，周日又有另一波東北季風，溫度再下降。

張承傳說，目前菲律賓東方海面的低氣壓有發展趨勢，預計明天接近呂宋島，周二至周五逐漸通過南沙島海面後，再往越南方向移動，進入南海期間其強度有機會增強，但因路徑、緯度偏低，影響台灣機率小。

溫度部分，張承傳指出，今天東北季風減弱，各地多雲到晴，今天中午各地高溫都有27至29度，西半部局部高溫甚至達30度以上；明（24日）白天各地高溫仍有26至29度，部分地區30度，但晚間低溫降至17到19度，日夜溫差大。

明（24日）晚起東北季風增強，並持續影響到周五（28日），這段期間北台灣高溫降到21至23度，低溫僅15至17度，周三（26日）清晨最冷，部分地區低溫下探至14度；但中南部高溫仍有25至27度，低溫降至15到18度；東部高溫23至25度，低溫17、18度，早晚溫差大。

周六（29日）東北季風減弱，氣溫回升；周日（30日）又有另一波東北季風增強，屆時各地溫度會再下降。

降雨部分，張承傳表示，明天東北季風增強，增強初期水氣增多，基隆北海岸、大台北、東北部有局部短暫降雨，花東、恆春半島有零星降雨，晚間起桃竹苗也有局部降雨。

周二水氣減少，僅東半部有局部短暫降雨，基隆北海岸、大台北、恆春半島也有零星降雨，桃園以南則是多雲到晴的天氣。

周三至周五迎風面水氣增多，桃園以北、東半部、恆春半島有局部短暫降雨，新竹以南雲量增加；周六東北季風減弱、水氣減少，降雨也趨緩；周日另一波東北季風增強，但水氣仍偏少，各地為多雲到晴的天氣，僅基隆北海岸、東半部、恆春半島有零星降雨。