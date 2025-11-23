北榮全球首篇重粒子風險分層劑量提升治療研究 助胰臟癌患者重獲生機

台北榮總於民國112年成立「重粒子癌症治療中心」，在胰臟癌治療顯著。北榮最新研究，針對84名晚期及轉移胰臟癌患者，採用「風險分層劑量提升」策略進行重粒子治療，一年腫瘤局部控制率可達95%，高於日本90%，並突破以腫瘤指標CA19-9評估重粒子治療啟動時機，此為全球首篇胰臟癌採「風險分層劑量提升」研究成果，盼此方式未來成為重粒子治療指引。

北榮最新統計截至今年11月4日，重粒子癌症治療中心共收治609位患者，胰臟癌為最大宗共186位患者，占比29.6%；其次是攝護腺癌149位患者，占比23.7%；第三是肝癌119位患者，占比近19%；第四為肺癌107位患者，占比17%；第五是骨與軟組織肉瘤31位患者，占比近5%。

北榮最新研究刊登於「放射腫瘤期刊」（Radiotherapy and Oncology），此為全球首篇胰臟癌重粒子治療採「風險分層劑量提升」策略臨床成果。台北榮總重粒子及放射腫瘤部、重粒子治療科主任藍耿立說，北榮重粒子治療受惠於日本許多前輩醫師經驗，但北榮以此新治療模式發想，也是來自日本，不同於傳統採用同一劑量治療方式，而是透過精準掃描，依病情給予個人化治療，從腫瘤核心至外圍受侵犯組織，依不同位置分層給予不同照射劑量。

以胰臟癌來說，每位病人經4個多月化療，再經12次重粒子治療分為3個範圍給予3種劑量，從腫瘤核心血管區域共給予60至66格雷（等效劑量），靠近淋巴與神經叢區域降至43.2，兩者間範圍的胰臟周邊腫瘤及軟組織侵犯區域為55.2，降低放射劑量對正常組織的副作用，如照射點的皮膚色素暗沉、疲倦感、食慾不振、胃潰瘍等，讓治療效果更為精準。

台北榮總重粒子及放射腫瘤部主治醫師賴宜君說，經新方式治療患者，第三期45人、第四期31人，合計近9成，於重粒子治療後持續化療，並經追蹤15.5個月，一年腫瘤局部控制率達95.5%，高於日本90%，整體副作用占比小於5%，優於日本20%，嚴重副作用更低於3.6%，無轉移性患者一年總生存率高達85%，無惡化生存期中位數約14個月。

賴宜君說，臨床上更有重粒子治療前無法手術的患者，經治療後腫瘤縮小至可以手術範圍，而有機會手術治療的占比約20%，期望患者經手術切除腫瘤後，可以活得更久，臨床上甚至有手術時已找不到腫瘤的治癒患者，此治療模式對胰臟癌治療具有重要突破的意義。

另，研究也發現，腫瘤指標CA19-9的動態變化可作為重粒子治療啟動治療時機及預後的重要參考，若患者已超過9個月化療後，或已使用第二線用藥，再接續重粒子治療的預後較差，建議一旦化療有效治療腫瘤，即應提早介入重粒子治療，未來將持續探討其與全身治療的整合應用。