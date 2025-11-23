北榮全球首篇重粒子風險分層劑量提升治療研究 助胰臟癌患者重獲生機

快訊

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
台北榮總重粒子癌症治療中心民國112年正式開幕。本報資料照片
台北榮總於民國112年成立「重粒子癌症治療中心」，在胰臟癌治療顯著。北榮最新研究，針對84名晚期及轉移胰臟癌患者，採用「風險分層劑量提升」策略進行重粒子治療，一年腫瘤局部控制率可達95%，高於日本90%，並突破以腫瘤指標CA19-9評估重粒子治療啟動時機，此為全球首篇胰臟癌採「風險分層劑量提升」研究成果，盼此方式未來成為重粒子治療指引。

北榮最新統計截至今年11月4日，重粒子癌症治療中心共收治609位患者，胰臟癌為最大宗共186位患者，占比29.6%；其次是攝護腺癌149位患者，占比23.7%；第三是肝癌119位患者，占比近19%；第四為肺癌107位患者，占比17%；第五是骨與軟組織肉瘤31位患者，占比近5%。

北榮最新研究刊登於「放射腫瘤期刊」（Radiotherapy and Oncology），此為全球首篇胰臟癌重粒子治療採「風險分層劑量提升」策略臨床成果。台北榮總重粒子及放射腫瘤部、重粒子治療科主任藍耿立說，北榮重粒子治療受惠於日本許多前輩醫師經驗，但北榮以此新治療模式發想，也是來自日本，不同於傳統採用同一劑量治療方式，而是透過精準掃描，依病情給予個人化治療，從腫瘤核心至外圍受侵犯組織，依不同位置分層給予不同照射劑量。

以胰臟癌來說，每位病人經4個多月化療，再經12次重粒子治療分為3個範圍給予3種劑量，從腫瘤核心血管區域共給予60至66格雷（等效劑量），靠近淋巴與神經叢區域降至43.2，兩者間範圍的胰臟周邊腫瘤及軟組織侵犯區域為55.2，降低放射劑量對正常組織的副作用，如照射點的皮膚色素暗沉、疲倦感、食慾不振、胃潰瘍等，讓治療效果更為精準。

台北榮總重粒子及放射腫瘤部主治醫師賴宜君說，經新方式治療患者，第三期45人、第四期31人，合計近9成，於重粒子治療後持續化療，並經追蹤15.5個月，一年腫瘤局部控制率達95.5%，高於日本90%，整體副作用占比小於5%，優於日本20%，嚴重副作用更低於3.6%，無轉移性患者一年總生存率高達85%，無惡化生存期中位數約14個月。

賴宜君說，臨床上更有重粒子治療前無法手術的患者，經治療後腫瘤縮小至可以手術範圍，而有機會手術治療的占比約20%，期望患者經手術切除腫瘤後，可以活得更久，臨床上甚至有手術時已找不到腫瘤的治癒患者，此治療模式對胰臟癌治療具有重要突破的意義。

另，研究也發現，腫瘤指標CA19-9的動態變化可作為重粒子治療啟動治療時機及預後的重要參考，若患者已超過9個月化療後，或已使用第二線用藥，再接續重粒子治療的預後較差，建議一旦化療有效治療腫瘤，即應提早介入重粒子治療，未來將持續探討其與全身治療的整合應用。

賴宜君表示，研究顯示，在重粒子治療胰臟癌時，若採用風險分層劑量提升策略可達到極佳的局部控制率與極低的毒性，目前此治療方式於北榮已擴及到攝護腺癌、肝癌、肺癌等其他癌別。

北榮最新研究刊登於「放射腫瘤期刊」（Radiotherapy and Oncology），此為全球首篇胰臟癌重粒子治療採「風險分層劑量提升」策略臨床成果。台北榮總重粒子及放射腫瘤部、重粒子治療科主任藍耿立（右），及台北榮總重粒子及放射腫瘤部主治醫師賴宜君（左）同時受訪。記者沈能元／攝影
台北榮總民國112年成立台灣第一座重粒子癌症治療中心，是全世界第14座，光是籌畫、興建就長達14年，耗資45億台幣。本報資料照片
北榮最新研究刊登於「放射腫瘤期刊」（Radiotherapy and Oncology），此為全球首篇胰臟癌重粒子治療採「風險分層劑量提升」策略臨床成果。台北榮總重粒子及放射腫瘤部、重粒子治療科主任藍耿立（右），及台北榮總重粒子及放射腫瘤部主治醫師賴宜君（左）同時受訪。記者沈能元／攝影
