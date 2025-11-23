國3快官交流道北上匝道夜間封閉 24日起分段施工請改道
高速公路局中區養護工程分局訂本月24日到27日、12月1日到4日每晚9時至翌日6時，國道3號快官交流道北上集散道路面整修，屆時將封閉該處匝道，高工局已提供改道路線，請用路人配合提前改道。
高工局表示，施工期間往國道3號快官交流道北上集散道改道路線如下：
1.國3快官交流道北上出口往台74甲線西行（彰化方向）車輛，改道路線：國3 快官交流道北上出口匝道（往台74線臺中方向）→台74成功交流道→環河路三段→公園路→新興路→高鐵東路→環河路四段→台74線西行→台74甲線（彰化方向）。
2.台74甲線東行往國3快官交流道北上入口（和美方向）車輛，改道路線：台74甲線東行→台74線→台74線成功交流道→環河路三段→公園路→新興路→ 高鐵東路→環河路四段→台74西行→國3快官交流道北上入口匝道(和美方向）。
高工局呼籲駕駛人，施工時段，行經交通管制區域應減速慢行，依既有指示牌面及工程施工單位所設導引牌面說明行駛，駕駛人可隨時注意此路段資訊可變標誌顯示，也可撥打1968（路況查詢專線），或上高速公路局全球資訊網 www.freeway.gov.tw 瞭解最新施工路況。
