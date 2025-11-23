國3快官交流道北上匝道夜間封閉 24日起分段施工請改道

快訊

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
本月24日到27日、12月1日到4日每晚9時至翌日6時，國道3號快官交流道北上集散道路面整修，往台74甲線（台中方向）往國3快官交流道北上入口改道路線。圖／高工局提供
本月24日到27日、12月1日到4日每晚9時至翌日6時，國道3號快官交流道北上集散道路面整修，往台74甲線（台中方向）往國3快官交流道北上入口改道路線。圖／高工局提供

高速公路局中區養護工程分局訂本月24日到27日、12月1日到4日每晚9時至翌日6時，國道3號快官交流道北上集散道路面整修，屆時將封閉該處匝道，高工局已提供改道路線，請用路人配合提前改道。

高工局表示，施工期間往國道3號快官交流道北上集散道改道路線如下：

1.國3快官交流道北上出口往台74甲線西行（彰化方向）車輛，改道路線：國3 快官交流道北上出口匝道（往台74線臺中方向）→台74成功交流道→環河路三段→公園路→新興路→高鐵東路→環河路四段→台74線西行→台74甲線（彰化方向）。

2.台74甲線東行往國3快官交流道北上入口（和美方向）車輛，改道路線：台74甲線東行→台74線→台74線成功交流道→環河路三段→公園路→新興路→ 高鐵東路→環河路四段→台74西行→國3快官交流道北上入口匝道(和美方向）。

高工局呼籲駕駛人，施工時段，行經交通管制區域應減速慢行，依既有指示牌面及工程施工單位所設導引牌面說明行駛，駕駛人可隨時注意此路段資訊可變標誌顯示，也可撥打1968（路況查詢專線），或上高速公路局全球資訊網 www.freeway.gov.tw 瞭解最新施工路況。

為配合本月24日到27日、12月1日到4日每晚9時至翌日6時，國道3號快官交流道北上集散道路面整修，國3快官交流道北上出口往台74甲（彰化方向）改道路線。圖／高工局提供
為配合本月24日到27日、12月1日到4日每晚9時至翌日6時，國道3號快官交流道北上集散道路面整修，國3快官交流道北上出口往台74甲（彰化方向）改道路線。圖／高工局提供

相關新聞

台鐵列車場站內被大面積塗鴉 警追行為人、不排除自己人涉案

台鐵七堵站今早開往基隆的列車，因第4節車廂遭人塗鴉，緊急更換列車，延誤5分鐘發車。列車收班後竟遭人塗鴉，有人猜測是「自己...

區間車遭噴漆塗鴉！台鐵報警追求償 最重可處7年徒刑

台鐵有「民間彩繪列車」？台鐵1108次列車今早於七堵站被發現遭大面積噴漆塗鴨，由於清潔公司無法即時清除，台鐵緊急更換編組...

安捷航空醫療專機金門落地爆胎 運安會調查：駕駛觸動左煞車踏板

去年安捷航空一架B-86002航班執行緊急醫療服務，返回並落地金門機場時爆胎，所幸無人傷亡，運安會公布調查報告指出，主因...

把握今明好天氣 吳德榮：北台明晚變天轉雨降溫

把握今明兩天好天氣，明晚又有東北季風南下，北台轉雨降溫。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的...

「人傳人風險低」全球首例H5N5奪命 疾管署：華盛頓維持一級注意

美國華盛頓官方21日證實全球首例H5N5禽流感死亡案例。死者為多重慢性病長者，家中飼養家禽曾與野鳥接觸，但確切感染來源仍...

接住獨居長者 台中、桃園強化鄰里系統

台中市近期連續發生2起長者死亡事件，其中1名獨居長者去世超過2個月，因水表異常，抄表員通報發現。目前台中目前有將近600...

