「韌性製藥」新挑戰 衛福部長石崇良：提高學名藥用藥比率是世界趨勢

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
衛福部長崇良表示，國產學名藥能幫助節省健保支出，同時確保藥品供應的穩定性。記者廖靜清／攝影
健保自1995年推行至今，已邁入30周年，基於互助精神，全民共同分擔風險，不過方便且可負擔的醫療服務正面臨財務永續問題，尤其是藥品供應。台灣藥學會今日舉辦「藥品韌性與國產製藥政策論壇」，聚焦全球藥品市場的變遷以及供應鏈挑戰，各領域專家呼籲，台灣需提升醫、藥體系的韌性，確保藥品穩定供應。

衛福部長石崇良表示，藥物韌性一定要包含學名藥政策，提高學名藥用藥比率已是現今趨勢，目前台灣的處方藥品約7成是學名藥。健保署正透過多項政策提高學名藥（含生物相似藥）使用率，以降低藥費支出、強化藥品供應鏈韌性。政府鼓勵醫療院所使用學名藥及在地化生產，避免過度依賴進口，減少全球供應鏈變動的影響。

石崇良指出，近年許多原廠藥退出台灣市場，政府已鼓勵與輔導業者開發學名藥來因應，而大部分退出的藥品都有學名藥可替代。「過去認為外國的月亮比較圓，隨著台灣的國際品牌逐漸建立，MIT已經變成國際精品，回頭檢視國產藥，已經不是吳下阿蒙。」

石崇良強調，今年退出的47項藥品中，大部分皆有國內學名藥可供替代，不會造成實際缺藥問題。使用學名藥除了提高可用性，可降低市場上的寡占性，避免供應斷鏈。接下來鼓勵醫院採購，透過醫院總額點值回饋機制，節省的藥費回到醫院總額，並強化藥品療效不等通報系統。

台大藥學院教授沈麗娟指出，各國近年開始強化藥品供應韌性安全，保障民眾用藥穩定。國人平均每年就診次數約為16次，對健保財務造成壓力，政府應加強學名藥的品質監管，並透過政策引導民眾和醫界認識學名藥的安全性與品質，在專利藥品與健保支出之間取得平衡，降低藥費負擔。

沈麗娟強調，台製學名藥的品質不比台製原廠藥或進口學名藥來得差，就全球市場來看，原廠藥專利到期後以學名藥取代已經是國際趨勢，政府應強化教育宣導，對於藥商、醫療機構、藥局、民眾提供訓練和宣導，加強各界於藥品韌性的應對知能。

沈麗娟認為，高就診次數加上新藥、新療法的出現，使健保支出持續增加。以結構性的風險評估方法，建立必要藥品與關鍵藥品清單，並定期更新。另

針對高風險者，提早因應，維持醫療韌性。藥品供應韌性與其他相關政策相關，如健保給付方式與藥價差等，必須正本清源，有助於醫療資源的合理分配。

