25日起偏東北風 境外污染物移入中南部空品易轉差
環境部表示，明天中南部地區位於下風處，雲嘉南、高屏易累積污染物，空氣品質為橘色提醒等級；25日至29日環境風場為東北風，可能挾帶微量境外污染物影響台灣及離島。
根據環境部空氣品質監測網，今天截至下午4時，共14測站空氣品質呈橘色提醒等級，皆位於南高屏一帶，主要污染物為細懸浮微粒（PM2.5）。
環境部表示，明天環境風場為東北東風，中南部位於下風處，污染物易累積，午後臭氧濃度易上升；清晨中南部地區易有局部霧或低雲，影響能見度。
環境部預估，明天宜蘭、花東空氣品質為「良好」等級；北部、竹苗、中部及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；雲嘉南、高屏為「橘色提醒」等級。
未來一週空氣品質，環境部說明，25日至29日環境風場為東北風，東北風可能挾帶微量境外污染物影響台灣及離島，中南部污染物稍易累積。
環境部提醒，空氣品質受氣象條件影響大，仍有較大不確定性，應注意防範，敏感族群或老人、小孩等抵抗力較弱者，在戶外減少劇烈活動，配戴口罩防護。
