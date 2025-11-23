快訊

武嶺看日出遇意外！19歲女大生騎車自撞護欄 跌落邊坡送醫不治

陸使館引聯合國憲章暗示「有權直接對日動武」 日本外務省回應了

鄭麗文嘉義參香受熱烈簇擁 未鬆口縣市長布局：純參拜行程

中藥本草文化之路 石崇良：穩定供應鏈

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】想知道怎麼吃中藥才能妥善調養身體，可到本草文化節諮詢！衛福部中醫藥司23日舉行推廣中藥文化的「中藥本草文化節」，部長石崇良致詞時表示，未來會持續強化中醫推廣與多元化中藥供應鏈。綠委王世堅也到現場響應，還用招牌台詞「從從容容，游刃有餘」形容中醫發展，讓在場與會者相當興奮。

中藥攤位多樣化

衛福部中醫藥司23日於迪化街舉行「中藥本草文化節」相關活動，特別規劃「本草市集」、「手作體驗」及「漢藥時光廊」等精彩內容，包括現場安排專業中醫師提供體質諮詢與義診服務，並由營養師進行健康飲食建議，市集上還有多種中藥攤位，提供提神等不同養生作用的藥方供民眾參考。

現場也有多位民代響應，包括民進黨立委王世堅、市議員張文潔與國民黨市議員陳炳甫。王世堅致詞時全場歡呼，他笑說，過去早年政府重西醫與西藥、輕中醫與中藥，但感謝中醫界「從從容容」因應，且「游刃有餘」的服務國人下，才有如今的發展規模，也感謝中醫界研發清冠一號，以國外抗病毒藥物5%價格、物美價廉讓更多國人免於新冠疫情危害。

強化藥材穩定供應

對於中醫藥的推廣與發展，衛福部長石崇良接受媒體聯訪時笑說，衛福部108年通過《中醫藥發展法》後，極力推動「中醫優質發展計畫」與「中醫藥振興計畫」。他表示，如今高齡化社會下，民眾對於中醫的需求逐漸成長，且許多偏鄉地區，中醫的掛號人數反而還多於西醫，未來會積極促進中醫發展。

「但中藥也面臨供應鏈挑戰！」石崇良強調，台灣中藥多數仰賴進口，供應鏈不穩定，政府除了鼓勵台灣本土種植適合在台灣種植的藥材，以穩定供應鏈外，未來也會尋求多方及區域合作，例如與東南亞國家建立中醫藥發展共融圈，多元化供應鏈來源。

【更多精采內容，詳見

中醫 中藥 醫藥

延伸閱讀

影／網購化妝品含蘇丹紅 石崇良：檢驗結果明出爐

影／全球首例H5N5奪命、國內首例化妝品含蘇丹紅 石崇良：持續監控、稽查

急診壅塞、醫護缺口未解 石崇良：智慧醫療將是台灣的第二座護國神山

影／「2025幸福從鄰開始」論壇 石崇良分享6健康秘訣

相關新聞

台鐵列車場站內被大面積塗鴉 警追行為人、不排除自己人涉案

台鐵七堵站今早開往基隆的列車，因第4節車廂遭人塗鴉，緊急更換列車，延誤5分鐘發車。列車收班後竟遭人塗鴉，有人猜測是「自己...

區間車遭噴漆塗鴉！台鐵報警追求償 最重可處7年徒刑

台鐵有「民間彩繪列車」？台鐵1108次列車今早於七堵站被發現遭大面積噴漆塗鴨，由於清潔公司無法即時清除，台鐵緊急更換編組...

安捷航空醫療專機金門落地爆胎 運安會調查：駕駛觸動左煞車踏板

去年安捷航空一架B-86002航班執行緊急醫療服務，返回並落地金門機場時爆胎，所幸無人傷亡，運安會公布調查報告指出，主因...

把握今明好天氣 吳德榮：北台明晚變天轉雨降溫

把握今明兩天好天氣，明晚又有東北季風南下，北台轉雨降溫。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的...

「人傳人風險低」全球首例H5N5奪命 疾管署：華盛頓維持一級注意

美國華盛頓官方21日證實全球首例H5N5禽流感死亡案例。死者為多重慢性病長者，家中飼養家禽曾與野鳥接觸，但確切感染來源仍...

接住獨居長者 台中、桃園強化鄰里系統

台中市近期連續發生2起長者死亡事件，其中1名獨居長者去世超過2個月，因水表異常，抄表員通報發現。目前台中目前有將近600...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。