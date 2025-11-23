中藥本草文化之路 石崇良：穩定供應鏈

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】想知道怎麼吃中藥才能妥善調養身體，可到本草文化節諮詢！衛福部中醫藥司23日舉行推廣中藥文化的「中藥本草文化節」，部長石崇良致詞時表示，未來會持續強化中醫推廣與多元化中藥供應鏈。綠委王世堅也到現場響應，還用招牌台詞「從從容容，游刃有餘」形容中醫發展，讓在場與會者相當興奮。

中藥攤位多樣化

衛福部中醫藥司23日於迪化街舉行「中藥本草文化節」相關活動，特別規劃「本草市集」、「手作體驗」及「漢藥時光廊」等精彩內容，包括現場安排專業中醫師提供體質諮詢與義診服務，並由營養師進行健康飲食建議，市集上還有多種中藥攤位，提供提神等不同養生作用的藥方供民眾參考。

現場也有多位民代響應，包括民進黨立委王世堅、市議員張文潔與國民黨市議員陳炳甫。王世堅致詞時全場歡呼，他笑說，過去早年政府重西醫與西藥、輕中醫與中藥，但感謝中醫界「從從容容」因應，且「游刃有餘」的服務國人下，才有如今的發展規模，也感謝中醫界研發清冠一號，以國外抗病毒藥物5%價格、物美價廉讓更多國人免於新冠疫情危害。

強化藥材穩定供應

對於中醫藥的推廣與發展，衛福部長石崇良接受媒體聯訪時笑說，衛福部108年通過《中醫藥發展法》後，極力推動「中醫優質發展計畫」與「中醫藥振興計畫」。他表示，如今高齡化社會下，民眾對於中醫的需求逐漸成長，且許多偏鄉地區，中醫的掛號人數反而還多於西醫，未來會積極促進中醫發展。

「但中藥也面臨供應鏈挑戰！」石崇良強調，台灣中藥多數仰賴進口，供應鏈不穩定，政府除了鼓勵台灣本土種植適合在台灣種植的藥材，以穩定供應鏈外，未來也會尋求多方及區域合作，例如與東南亞國家建立中醫藥發展共融圈，多元化供應鏈來源。

