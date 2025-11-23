北部單車隊載耶誕祝福挺進花蓮光復鄉 芥菜種會災後2個月送暖

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉滿2個月，基督教芥菜種會今天串連全台愛心，由單車志工隊從北部載著耶誕禮物騎進災區，在馬太鞍長老教會送給災民，現場並特別安排熱鬧流水席，讓忙於重建的居民們能坐下來享用熱騰騰的飯菜。

芥菜種會指出，進入災區後發現，光復地區獨居長者、單親家庭、隔代教養與老老照顧比例偏高，而許多照顧者面臨房屋修繕、搬遷與照護家人的多重壓力，生活負擔遠比一般家庭沉重。

芥菜種會動員志工深入受災社區協助家戶清淤、發放生活物資，社工則逐戶訪視瞭解需求；同時邀集5家工程團隊分區投入房屋修繕與安全評估工作。也提供機車、電動代步車、床組、電器與家具等急需物品，並成立2個社區服務據點，陪伴孩童課後學習與災後情緒調適。

隨著災後緊急協助階段告一段落，芥菜種會選在滿2個月的日子，以「用愛串連全台」方式持續陪伴光復。來自北部的單車志工隊今天載耶誕禮物抵達馬太鞍長老教會，現場還邀請廚師團隊辦桌並舉辦祝福音樂會，讓忙於重建的家庭能安心坐下來吃一頓飯。

多年獨自照顧心理障礙女兒的80歲蘇姓阿嬤說，在風災中緊急撤離，返家時家園幾乎全毀，一肩扛起生活與重建壓力，感謝芥菜種會幫忙修繕房屋、添購床與棉被，讓她知道自己不是一個人。

芥菜種會董事長蔡仁松表示，真正的重建不只是修補房子，更重要的是讓家庭具備重新站起來的力量，芥菜種會提出五大服務方針，包括「家的扶助」穩定基本生活、「家的安全」改善居住環境、「陪伴教育」、「照顧者學校」與「以工帶振」支持照顧者與孩子建立自立能力，協助家庭走向長期穩定。