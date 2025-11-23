快訊

武嶺看日出遇意外！19歲女大生騎車自撞護欄 跌落邊坡送醫不治

陸使館引聯合國憲章暗示「有權直接對日動武」 日本外務省回應了

鄭麗文嘉義參香受熱烈簇擁 未鬆口縣市長布局：純參拜行程

北部單車隊載耶誕祝福挺進花蓮光復鄉 芥菜種會災後2個月送暖

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
基督教芥菜種會串連全台的愛心，在花蓮光復洪災滿2個月的今天，單車隊載耶誕禮物，從北部抵達當地馬太鞍長老教會獻上祝福。圖／芥菜種會提供
基督教芥菜種會串連全台的愛心，在花蓮光復洪災滿2個月的今天，單車隊載耶誕禮物，從北部抵達當地馬太鞍長老教會獻上祝福。圖／芥菜種會提供

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉滿2個月，基督教芥菜種會今天串連全台愛心，由單車志工隊從北部載著耶誕禮物騎進災區，在馬太鞍長老教會送給災民，現場並特別安排熱鬧流水席，讓忙於重建的居民們能坐下來享用熱騰騰的飯菜。

芥菜種會指出，進入災區後發現，光復地區獨居長者、單親家庭、隔代教養與老老照顧比例偏高，而許多照顧者面臨房屋修繕、搬遷與照護家人的多重壓力，生活負擔遠比一般家庭沉重。

芥菜種會動員志工深入受災社區協助家戶清淤、發放生活物資，社工則逐戶訪視瞭解需求；同時邀集5家工程團隊分區投入房屋修繕與安全評估工作。也提供機車、電動代步車、床組、電器與家具等急需物品，並成立2個社區服務據點，陪伴孩童課後學習與災後情緒調適。

隨著災後緊急協助階段告一段落，芥菜種會選在滿2個月的日子，以「用愛串連全台」方式持續陪伴光復。來自北部的單車志工隊今天載耶誕禮物抵達馬太鞍長老教會，現場還邀請廚師團隊辦桌並舉辦祝福音樂會，讓忙於重建的家庭能安心坐下來吃一頓飯。

多年獨自照顧心理障礙女兒的80歲蘇姓阿嬤說，在風災中緊急撤離，返家時家園幾乎全毀，一肩扛起生活與重建壓力，感謝芥菜種會幫忙修繕房屋、添購床與棉被，讓她知道自己不是一個人。

芥菜種會董事長蔡仁松表示，真正的重建不只是修補房子，更重要的是讓家庭具備重新站起來的力量，芥菜種會提出五大服務方針，包括「家的扶助」穩定基本生活、「家的安全」改善居住環境、「陪伴教育」、「照顧者學校」與「以工帶振」支持照顧者與孩子建立自立能力，協助家庭走向長期穩定。

芥菜種會呼籲，災後重建需要社會長期參與，邀請企業與民眾，以行動與捐款支持光復及全台脆弱家庭的重建之路。

芥菜種會選在滿2個月的日子，以「用愛串連全台」方式持續陪伴光復鄉災民。圖／芥菜種會提供
芥菜種會選在滿2個月的日子，以「用愛串連全台」方式持續陪伴光復鄉災民。圖／芥菜種會提供
芥菜種會在花蓮光復洪災滿2個月的今天，特別請廚師團隊辦桌，讓居民能好好的坐下來吃一頓飯。圖／芥菜種會提供
芥菜種會在花蓮光復洪災滿2個月的今天，特別請廚師團隊辦桌，讓居民能好好的坐下來吃一頓飯。圖／芥菜種會提供

馬太鞍溪 災後 房屋

延伸閱讀

花蓮洪災後2個月 芥菜種會串聯全台陪光復重建

北流耶誕小鎮開跑！「耶誕老公公不在家」主題超可愛點亮冬夜

耶誕歡樂市集12月13日登場 募資挹注竹縣弱勢

花蓮公教會館舊址將成第3處社宅 設托嬰日照中心

相關新聞

台鐵列車場站內被大面積塗鴉 警追行為人、不排除自己人涉案

台鐵七堵站今早開往基隆的列車，因第4節車廂遭人塗鴉，緊急更換列車，延誤5分鐘發車。列車收班後竟遭人塗鴉，有人猜測是「自己...

區間車遭噴漆塗鴉！台鐵報警追求償 最重可處7年徒刑

台鐵有「民間彩繪列車」？台鐵1108次列車今早於七堵站被發現遭大面積噴漆塗鴨，由於清潔公司無法即時清除，台鐵緊急更換編組...

安捷航空醫療專機金門落地爆胎 運安會調查：駕駛觸動左煞車踏板

去年安捷航空一架B-86002航班執行緊急醫療服務，返回並落地金門機場時爆胎，所幸無人傷亡，運安會公布調查報告指出，主因...

把握今明好天氣 吳德榮：北台明晚變天轉雨降溫

把握今明兩天好天氣，明晚又有東北季風南下，北台轉雨降溫。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的...

「人傳人風險低」全球首例H5N5奪命 疾管署：華盛頓維持一級注意

美國華盛頓官方21日證實全球首例H5N5禽流感死亡案例。死者為多重慢性病長者，家中飼養家禽曾與野鳥接觸，但確切感染來源仍...

接住獨居長者 台中、桃園強化鄰里系統

台中市近期連續發生2起長者死亡事件，其中1名獨居長者去世超過2個月，因水表異常，抄表員通報發現。目前台中目前有將近600...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。