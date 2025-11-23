內政部：新生兒從母姓比率達6％創新高 花東最多

快訊

中央社／ 台北23日電
新生兒。示意圖／ingimage
內政部指出，今年前9月共8萬1381名新生兒，從母姓者4884人、占6%創歷年新高；且由父母雙方共同約定，而從母姓者為3.4%，同樣寫下新高紀錄。以縣市觀察，今年前9月從母姓比率最高的是台東縣占16.8%、其次為花蓮縣16.5%。

內政部統計通報指出，基於性別平等精神，為使子女姓氏兼顧人民姓名權及父母對於姓氏的平等選擇權，民國96年及99年修正公布民法，規定父母在子女出生登記前，應以書面約定子女從父姓或母姓，未約定或約定不成者，於戶政事務所抽籤決定。

內政部指出，觀察109年至114年前9月各年出生嬰兒從姓情形，從父姓者比率自109年94.7%，下降至114年9月的93.9%，從母姓比率則自5.2%增加至6.0%，男、女嬰從姓結構相似。

內政部說，依縣市別觀察，從母姓比率前5名分別為台東縣16.8%、花蓮縣16.5%、屏東縣9.0%、南投縣7.4%、基隆市7.3%。

此外，內政部說，依民法與戶籍法等規定，姓氏決定方式可分為「雙方約定」、「一方決定」、「申請人抽籤決定」、「戶政事務所抽籤決定」及「依監護人之姓」等情形。

內政部表示，今年1月至9月，若依從姓決定方式統計，由父母雙方約定從父姓者，占96.5%，從母姓者為3.4%，從母姓比率亦自2020年2.6%增加至2025年的3.4%。若由一方決定，則從母姓者占99.0%，從父姓者僅0.8%。顯示台灣雖仍以父系社會為主，惟從母姓比率呈緩增趨勢。

傳統姓名方面，內政部指出，以台東縣占1.0%居首、其次為花蓮縣占0.5%，南投縣及屏東縣占0.4%並列第3。

