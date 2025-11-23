台灣冬季溫度變化極端 專家籲「洋蔥式穿法」

雖然天氣開始變冷，但台灣冬季常有「急降溫」與「快速回暖」，可留幾件短袖備用！下周天氣開始逐步變冷，最低溫可達攝氏14度，但學者汪中和受訪時提醒，南部冬天也可達到33度，建議「洋蔥式穿搭」，並保留少量短袖需用。氣象專家賈新興受訪時則提醒，通勤民眾可準備外套，預防早晚日夜溫差大。

中央氣象署23日表示，24日基隆北海岸、東北部及大臺北地區有局部短暫雨，25日至28日東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，整天高溫可能落在18到22度，中南部地區日夜溫差大，但29日東北季風減弱，各地氣溫逐漸回升；預計25日晚間至26日清晨，中部以北及東北部低溫約14至16度。

通勤民眾注意保暖

對此，氣象專家賈新興受訪時表示，未來一周的預報看來，天氣主要以東北季風影響型態為主，主要影響新竹、苗栗以北與宜蘭等地，但強度不會像上一波那麼強，因此他建議有些夏天的衣服可以先收起來，但留個一兩件備用，並準備薄長袖等衣物，畢竟24日也會回暖，變冷的話可以準備初冬的外套。

「今年冬天偏暖機會較高！」賈新興強調，台灣大約12月上旬到隔年2月是冬季，雖然今年有一些反聖嬰現象，但這次冬季的平均預測溫度來看，暖冬的機會比較高。因此大部分夏天衣物可以收起來，但仍可留幾件以防不時之需，若有騎車的民眾，由於平常通勤較早、下班較晚，建議可以準備外套了。

留短袖防急升降溫

中研院地科所兼任研究員汪中和受訪時也說，下週開始台灣將正式進入涼冷天氣，尤其北部與東部感受最明顯。短袖可以逐步收起來，並準備長袖、外套與保暖衣物。不過他提醒說，氣候暖化使得冬季的溫度升高，例如去年11月，屏東鼻頭高溫有34.3度，12月台東土坂出現33.8度的氣溫，因此建議保留少量短袖需用。

汪中和指出，全球暖化導致北極升溫，極渦減弱，冷空氣更容易南下，台灣冬季常出現「急降溫」與「快速回暖」的雲霄飛車式天氣。面對暖化下的極端冬季天氣，台灣民眾應採取「洋蔥式穿衣」，多層次搭配，方便隨溫度變化增減衣物。北部與東部需準備防風、防雨外套；中南部則注意日夜溫差，攜帶外套。

