台鐵列車場站內被大面積塗鴉 警追行為人、不排除自己人涉案

台鐵七堵站今早開往基隆的列車，因第4節車廂遭人塗鴉，緊急更換列車，延誤5分鐘發車。列車收班後竟遭人塗鴉，有人猜測是「自己人」做的。鐵警已調閱相關監視器畫面，追查可疑人員進出場站路線，並追查身分究責。

台鐵七堵站1108次司機員，今天上午6時15分整備時，發現第4車車壁遭大面積塗鴉，立即通報鐵路警察局並更換編組。

這列班車原訂6時44分從七堵開往基隆，因為塗鴉事件延誤5分鐘，6時49分才發車。列車駛達基隆站後，緊接著安排7時14分從基隆開往新竹的班次，未受影響，準時發車。

鐵路警察局台北分局七堵派出所接獲報案後，派員到場採證。台鐵表示，警方調查結束，就會安排清除塗鴉作業。台鐵也會配合鐵警調閱相關監視器畫面，查看有無可疑人員及歹徒進入場區，一旦確認犯案者身分，也會立即啟動求償事宜。

鐵警表示，在列車塗鴉行為涉犯刑法第354條毀損罪，毀棄、損壞他人之物或致令不堪用，足以生損害於公眾或他人者，處2年以下有期徒刑、拘役或1萬5000元以下罰金。