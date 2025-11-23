快訊

美28點計畫「讓感恩節變俄國的」！佛里曼酸：川普值得張伯倫和平獎

穩起來…大摩將台積電（2330）目標價開到1688元！網酸：一路拜拜

喝了20年都看嘸…50嵐「神秘商標」到底啥意思 內行人解答了

聽新聞
0:00 / 0:00

冬日偏頭痛頻率增 醫提醒：高熱量美食與低溫恐是誘因

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
時序進入秋冬季節，導致許多偏頭痛病友發作頻率或強度增加，奇美醫院神經內科主任楊浚銘提醒，高熱量美食與低溫恐是誘因，民眾可建立飲食紀錄，留意特定食物是否引發頭痛。圖／奇美醫院提供
時序進入秋冬季節，導致許多偏頭痛病友發作頻率或強度增加，奇美醫院神經內科主任楊浚銘提醒，高熱量美食與低溫恐是誘因，民眾可建立飲食紀錄，留意特定食物是否引發頭痛。圖／奇美醫院提供

時序進入秋冬季節，導致許多偏頭痛病友發作頻率或強度增加，奇美醫院神經內科主任楊浚銘表示，氣溫驟降和氣壓變動易誘發或加劇頭痛，此外，冬天飲食習慣也可能隱藏地雷，民眾可建立飲食記錄，留意特定食物是否引發頭痛，並保持均衡飲食與充足睡眠，穩定病情。

楊浚銘說，為保暖和過節，民眾可能攝取過多高熱量、高刺激性的食物，像是紅酒、巧克力、乳酪、部分人工甜味劑或過量的咖啡因等，這些都是已知偏頭痛常見誘發因子，不過每個人的地雷不同，也並非要求全面禁食，而是要找出屬於自己的地雷。

他也提到，偏頭痛不是大人的專利，許多青少年會抱怨頭痛、噁心想吐，甚至影響到上學和社交，然而少年偏頭痛有時症狀會比較不典型，常是雙側頭痛、或以腹痛、疲倦表現為主，若孩子頭痛是周期性、中重度、會影響日常生活，且伴隨畏光、怕吵，務必及早就醫。

台南一名15歲林姓女學生長期飽受偏頭痛困擾，又偏好吃巧克力、起司等，又會長時間空腹，導致頭動發作時就像有電鑽在腦中鑽，伴隨噁心、畏光與怕吵等，一度讓她畏懼上學、情緒低落，爸媽誤以為是課業壓力大，就醫後才得知是青少年偏頭痛，透過調整飲食、規律運動、固定睡眠時間與壓力調節，讓林女終於重返正常學習節奏。

楊浚銘強調，面對偏頭痛，最好的策略不是「戰勝」它，而是學會與它共處，非藥物性的生活管理是許多病友最感興趣，卻也最容易迷惘的部分，不妨可透過建立「頭痛日誌」、別讓焦慮加劇疼痛及規律作息，學會傾聽身體的聲音，才能真正掌握偏頭痛的主導權。

頭痛 飲食習慣 睡眠時間

延伸閱讀

高雄特色景點！旗山、美濃必訪景點&美食&交通，行程懶人包快收藏

一次吃遍在地特色美食 雲林「土庫宴」今晚開桌

大江國際購物中心「耶誕市集開張」！限定甜點 x 聖誕列車裝置一次逛到爽

去台中不要只吃屋馬！台中美食名單大公開，勤美、公益路周邊這樣吃

相關新聞

台鐵列車場站內被大面積塗鴉 警追行為人、不排除自己人涉案

台鐵七堵站今早開往基隆的列車，因第4節車廂遭人塗鴉，緊急更換列車，延誤5分鐘發車。列車收班後竟遭人塗鴉，有人猜測是「自己...

區間車遭噴漆塗鴉！台鐵報警追求償 最重可處7年徒刑

台鐵有「民間彩繪列車」？台鐵1108次列車今早於七堵站被發現遭大面積噴漆塗鴨，由於清潔公司無法即時清除，台鐵緊急更換編組...

安捷航空醫療專機金門落地爆胎 運安會調查：駕駛觸動左煞車踏板

去年安捷航空一架B-86002航班執行緊急醫療服務，返回並落地金門機場時爆胎，所幸無人傷亡，運安會公布調查報告指出，主因...

把握今明好天氣 吳德榮：北台明晚變天轉雨降溫

把握今明兩天好天氣，明晚又有東北季風南下，北台轉雨降溫。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的...

「人傳人風險低」全球首例H5N5奪命 疾管署：華盛頓維持一級注意

美國華盛頓官方21日證實全球首例H5N5禽流感死亡案例。死者為多重慢性病長者，家中飼養家禽曾與野鳥接觸，但確切感染來源仍...

接住獨居長者 台中、桃園強化鄰里系統

台中市近期連續發生2起長者死亡事件，其中1名獨居長者去世超過2個月，因水表異常，抄表員通報發現。目前台中目前有將近600...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。