冬日偏頭痛頻率增 醫提醒：高熱量美食與低溫恐是誘因

時序進入秋冬季節，導致許多偏頭痛病友發作頻率或強度增加，奇美醫院神經內科主任楊浚銘表示，氣溫驟降和氣壓變動易誘發或加劇頭痛，此外，冬天飲食習慣也可能隱藏地雷，民眾可建立飲食記錄，留意特定食物是否引發頭痛，並保持均衡飲食與充足睡眠，穩定病情。

楊浚銘說，為保暖和過節，民眾可能攝取過多高熱量、高刺激性的食物，像是紅酒、巧克力、乳酪、部分人工甜味劑或過量的咖啡因等，這些都是已知偏頭痛常見誘發因子，不過每個人的地雷不同，也並非要求全面禁食，而是要找出屬於自己的地雷。

他也提到，偏頭痛不是大人的專利，許多青少年會抱怨頭痛、噁心想吐，甚至影響到上學和社交，然而少年偏頭痛有時症狀會比較不典型，常是雙側頭痛、或以腹痛、疲倦表現為主，若孩子頭痛是周期性、中重度、會影響日常生活，且伴隨畏光、怕吵，務必及早就醫。

台南一名15歲林姓女學生長期飽受偏頭痛困擾，又偏好吃巧克力、起司等，又會長時間空腹，導致頭動發作時就像有電鑽在腦中鑽，伴隨噁心、畏光與怕吵等，一度讓她畏懼上學、情緒低落，爸媽誤以為是課業壓力大，就醫後才得知是青少年偏頭痛，透過調整飲食、規律運動、固定睡眠時間與壓力調節，讓林女終於重返正常學習節奏。

楊浚銘強調，面對偏頭痛，最好的策略不是「戰勝」它，而是學會與它共處，非藥物性的生活管理是許多病友最感興趣，卻也最容易迷惘的部分，不妨可透過建立「頭痛日誌」、別讓焦慮加劇疼痛及規律作息，學會傾聽身體的聲音，才能真正掌握偏頭痛的主導權。