高流動率、法規矛盾等 公職獸醫師士氣頻受打擊

近年來，台灣社會對動物保護的意識不斷提升，然而在零撲殺政策的光環下，公立動物收容所卻面臨著日益嚴峻的挑戰。獸醫師指出，遊蕩犬數量不減反增、人犬衝突頻傳、公職獸醫執法困境與法規矛盾，加上高流動率、制度不穩定等，不僅衝擊第一線人員的士氣，更讓動物福利與公共安全的平衡難以實現。

嘉義大學獸醫學系兼任助理教授劉正吉受訪表示，在現行體制下，公職獸醫不僅要執行動物醫療與收容管理，還必須面對來自民眾、民意代表與動保團體的多方壓力，許多縣市因擔心輿論反彈，即使犬隻有攻擊行為或健康嚴重惡化，也不敢執行人道處理。

劉正吉說，農業部雖有訂定人道處理評估表，但其中對攻擊行為的認定標準嚴苛，例如要求傷口深度須達0.5公分以上才能列入評估，這無異於忽視工作人員的安全與心理負擔。

此外，獸醫師長期處於生死決策交錯的角色，因此承受沈重的心理壓力，面對無助的動物、無法順利救治的重病病例、外界輿論壓力、政策不得不但限制執行通道的矛盾，都使得公職獸醫的工作相當艱困，有報導指出，曾有獸醫在面對極端案件或長年累積壓力下選擇服藥自殺。

劉正吉指出，另一方面，高流動率也是常見現象：基層動保人員流動率大、專業能力傳承難以穩定，許多地方收容所得靠短期聘任或外聘支援，導致經驗缺乏、制度不穩定，而公職獸醫與第一線工作者的心理健康、專業支援不可忽略。

回到零撲殺，劉正吉說，這並不等同禁止在任何情況下安樂死，《動物保護法》第12條仍保留例外條件，例如為解除動物的傷病痛苦、避免對人類生命或身體安全有立即危險、在法定傳染病、重病無法治癒、環境衛生重大影響或其他緊急情況下得人道處理。

根據立法院的議題研析報告，自零撲殺上路後，各地收容所常常處於飽和或超載狀態，以2017年1至8月為例，許多縣市的收容率常常超過可承受上限，有的甚至達113%、120% 以上，導致空間、衛生、人員壓力大，這種情況使得每隻動物能被提供的空間、運動活動、隔離檢驗、醫療照護大打折扣，收容所中動物之間因擁擠引發打架、壓力導致免疫力下降，傳染病爆發風險提升。

劉正吉說，這些現場條件，事實上是造成「理論零撲殺」難以全面達成人道理想的一環，若沒有相應資源投入，政策容易被資源瓶頸扭曲。