床墊別再睡一輩子！10年恐藏千萬隻塵蟎 專家揭3大健康警訊

不少人買了床墊後，總想一路睡到壞掉為止，但健康專家提醒，床墊其實有使用年限，長期不換可能反而默默「透支健康」。臉書粉專「健康多1點」指出，一般建議床墊平均7至10年就該汰換，超過時間後支撐力下降、塵蟎細菌大量孳生，對脊椎、過敏與睡眠品質的影響都可能比想像中更大。

粉專說明，床墊的彈簧與泡棉在多年受力後會逐漸變形，腰部與脊椎得不到應有支撐，不少人會出現早上起床比睡前更疲累、長期腰痠背痛或肩頸痠麻等狀況，甚至可能因長期姿勢不良導致脊椎彎曲，若每天早上都覺得越睡越累，就可能是床墊提醒你「該換了」。

另一項更容易被忽略的問題是塵蟎與細菌，人睡覺時會掉落皮屑，加上夜間流汗後的濕氣，形成塵蟎最理想的生長環境。粉專指出，一張床墊10年下來可能累積超過1000萬隻塵蟎，除了引發鼻過敏或皮膚搔癢，嚴重者甚至可能誘發氣喘，讓原本想好好休息的床變成「隱形過敏源」。

床墊老化後還會影響睡眠品質，老舊床墊容易凹陷、回彈變差，翻身變得困難，半夜醒來的次數也會增加，無法進入深層睡眠。粉專提醒，睡不好久了會造成記憶力下降、免疫力變差、情緒不穩定與疲倦感增加，長期累積下來對健康反而代價更高。

至於多久該換床墊？粉專建議一般人每7至10年汰換一次，若是氣喘或嚴重過敏族群，最好5至7年更新。若發現床墊明顯凹陷、翻身有異音或躺下後仍明顯腰痠背痛，都是老化警訊。想延長床墊壽命，則可定期翻面、每周清洗床單、使用防蟎床罩，以及每半年讓床墊通風一次，避免潮濕與發霉。