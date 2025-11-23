全球首例H5N5奪命、國內首例化妝品含蘇丹紅 石崇良：持續監控、稽查

美國出現全球首例禽流感死亡事件！華盛頓州1居民感染罕見的H5N5病毒株，不治身亡，引發全球關注。衛福部長石崇良表示，目前疾管署正持續掌握禽流感疫情，這是屬於新的重組後變種病毒，還沒有人傳人的風險，民眾不需太過擔心。

石崇良指出，全球首例H5N5病毒株發生在美國，美國疾病管制與預防中心評估尚未造成人傳人風險，目前鎖定是禽傳人，衛福部疾管數會密切注意後續的變化和進展。而目前正值冬季候鳥遷徙的季節，民眾外出旅遊要避免接觸禽鳥，並注意個人衛生，以降低感染風險。

另外，國內化妝品首度被檢驗出含有禁用蘇丹紅（蘇丹色素4號），石崇良表示，食藥署接獲中國大陸化粧品使用到新加坡「Campo Research」公司生產疑似含禁用色素蘇丹4號原料，進一步稽查原料流向，發現有14家業者都向原料商進了貨，扣除2家只是代理，有12家進行產品的製造，已經通知並進行預防性下架。

石崇良強調，確認扣除2家未在台販售，12家業者含有禁用色素「蘇丹紅」的產品，必須全部下架回收，並由所在地的衛生局進行調查，同時持續進行原料及產品的定量檢驗。第二批的檢驗結果明天會有初步結果，一有進度隨時進行說明。