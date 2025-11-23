快訊

輝達內部會議大吐苦水…黃仁勳喊「怎麼做都不對」！網：壓力真的大

聽過知識架構師嗎？AI搶了你的工作 也催生10種新職位

血管狹窄的過程中都沒症狀？為什麼心臟病還是會突然發作？

8月大雨、9月強風二期稻作歉收近兩成 糧商收購價挑戰新高點

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化平原最近半個月內收購114年二期稻作。記者簡慧珍／攝影
彰化平原最近半個月內收購114年二期稻作。記者簡慧珍／攝影

西部平原收割二期稻作，受今年8月大雨、9月強風的影響，收成減少一至兩成，彰化平原穀價上揚至濕度28度每百台斤1290元，24度高達1300元仍後勢看漲，農民大多賣稻轂給自營糧商，沒優先選擇繳交公糧

台灣稻穀由南而北收割，每個鄉鎮種稻時間點不同，部分鄉鎮在水稻抽穗期遇到大雨，有的開花期遇到9月連續5天強風，結穗狀況不佳，導致減產近兩成。鳳凰颱風前出現搶收潮，跟天氣對賭的農民沒動作，彰化平原風雨小，農民等稻穀更成熟近日才割稻。南彰化號稱彰化縣米倉，收成少了一至兩成，28度濕穀每百台斤1250元起跳，24度濕穀1300元。

糧商南彰收不夠，這幾天到北彰直奔產地搶購稻穀。張姓農民今表示，28度濕穀上午開價每百台斤1280元，1小時後1290元，下午可望衝破1300元，若這兩天晴天曬穀降低濕度，稻穀可賣更好價，他記得去年二期最高價1300元，農民搶著賣給糧商，今年狀況也差不多，且糧商收購價可能更高一點。

彰化縣竹塘鄉農會總幹事詹光信說，竹塘鄉不臨海風勢較小，沒影響水稻開花期，收成量跟往年相比還好，產量略減的原因除了天然災害，還有政府近年鼓勵二期轉作雜糧作物，水稻栽種面積減少，每甲地收成1萬3千台斤至1萬4千台斤，比一期稻作1萬8千台斤至1萬9千台，相差約1/3，一定量少價揚，28度濕穀每台斤從1250元起跳，一路看好。

埤頭鄉農會總幹事宋王民指出，二期水稻糧商收購價格後勢看漲，農民傾向賣給自營糧商，較少繳交公糧，而這幾年政府推稻作保險，經當地公所採樣蒐集證據，符合理賠資格者若投保加強型保險可領更多，農民即使歉收也能從理賠金平抑損失。

彰化縣南彰糧商直奔產地搶購稻穀。記者簡慧珍／攝影
彰化縣南彰糧商直奔產地搶購稻穀。記者簡慧珍／攝影

農民 公糧

延伸閱讀

燃燒廢棄物疑因強風波及廠房 彰化縣消防車繞道台中搶救

東北季風增強北台大雨 鄭明典po圖「那個不下雨的洞」網友熱議

把握今明好天氣！下周一東北季風強襲全台降溫北部恐大雨 最冷時間點曝

改善客運駕駛荒…交通部擬開放雙層巴士上國道 明年1月完成修法

相關新聞

區間車遭噴漆塗鴉！台鐵報警追求償 最重可處7年徒刑

台鐵有「民間彩繪列車」？台鐵1108次列車今早於七堵站被發現遭大面積噴漆塗鴨，由於清潔公司無法即時清除，台鐵緊急更換編組...

安捷航空醫療專機金門落地爆胎 運安會調查：駕駛觸動左煞車踏板

去年安捷航空一架B-86002航班執行緊急醫療服務，返回並落地金門機場時爆胎，所幸無人傷亡，運安會公布調查報告指出，主因...

把握今明好天氣 吳德榮：北台明晚變天轉雨降溫

把握今明兩天好天氣，明晚又有東北季風南下，北台轉雨降溫。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的...

「人傳人風險低」全球首例H5N5奪命 疾管署：華盛頓維持一級注意

美國華盛頓官方21日證實全球首例H5N5禽流感死亡案例。死者為多重慢性病長者，家中飼養家禽曾與野鳥接觸，但確切感染來源仍...

接住獨居長者 台中、桃園強化鄰里系統

台中市近期連續發生2起長者死亡事件，其中1名獨居長者去世超過2個月，因水表異常，抄表員通報發現。目前台中目前有將近600...

全球首例H5N5奪命、國內首例化妝品含蘇丹紅 石崇良：持續監控、稽查

美國出現全球首例禽流感死亡事件！華盛頓州1居民感染罕見的H5N5病毒株，不治身亡，引發全球關注。衛福部長石崇良表示，目前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。