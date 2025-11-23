8月大雨、9月強風二期稻作歉收近兩成 糧商收購價挑戰新高點

西部平原收割二期稻作，受今年8月大雨、9月強風的影響，收成減少一至兩成，彰化平原穀價上揚至濕度28度每百台斤1290元，24度高達1300元仍後勢看漲，農民大多賣稻轂給自營糧商，沒優先選擇繳交公糧。

台灣稻穀由南而北收割，每個鄉鎮種稻時間點不同，部分鄉鎮在水稻抽穗期遇到大雨，有的開花期遇到9月連續5天強風，結穗狀況不佳，導致減產近兩成。鳳凰颱風前出現搶收潮，跟天氣對賭的農民沒動作，彰化平原風雨小，農民等稻穀更成熟近日才割稻。南彰化號稱彰化縣米倉，收成少了一至兩成，28度濕穀每百台斤1250元起跳，24度濕穀1300元。

糧商南彰收不夠，這幾天到北彰直奔產地搶購稻穀。張姓農民今表示，28度濕穀上午開價每百台斤1280元，1小時後1290元，下午可望衝破1300元，若這兩天晴天曬穀降低濕度，稻穀可賣更好價，他記得去年二期最高價1300元，農民搶著賣給糧商，今年狀況也差不多，且糧商收購價可能更高一點。

彰化縣竹塘鄉農會總幹事詹光信說，竹塘鄉不臨海風勢較小，沒影響水稻開花期，收成量跟往年相比還好，產量略減的原因除了天然災害，還有政府近年鼓勵二期轉作雜糧作物，水稻栽種面積減少，每甲地收成1萬3千台斤至1萬4千台斤，比一期稻作1萬8千台斤至1萬9千台，相差約1/3，一定量少價揚，28度濕穀每台斤從1250元起跳，一路看好。