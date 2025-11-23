台鐵七堵站列車今早延誤5分鐘發車 原因是昨晚收班後遭大面積塗鴉

台鐵七堵站原訂今早6時44分發車的班次，因為有一節車廂被人塗鴉，站方緊急更換列車編組，延誤5分鐘發車。鐵路警察局接獲報案後，調閱監視器畫面及相關事證，追查嫌疑人，並依刑法毀損罪及違反鐵路法偵辦。

鐵路警察局台北分局七堵派出所今早6時22分接獲通報，台鐵1108次區間車第4節車廂，疑在昨晚收班後，遭不明人士噴漆塗鴉。站方緊急調度，更換編組後才發生，誤延5分鐘。

有人把列車被塗鴉的照片上傳社區平台Threads，指一段時間就會發生一次塗鴉事件，想知道這些字體代表什麼，「然後目前沒有人成功闖關 ，讓車子開出去載客過」。

鐵警表示，已組成專案小組積極偵辦中，在列車塗鴉行為涉犯刑法第354條毀損罪，毀棄、損壞他人之物或致令不堪用，足以生損害於公眾或他人者，處2年以下有期徒刑、拘役或1萬5000元以下罰金。

鐵路法第68-2條也規定，以竊取、毀壞或其他非法方法危害重要鐵路機構站、場、設施或設備之功能正常運作者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1000萬元以下罰金。

台鐵表示，行為人也有違反鐵路法第57條及第70條，行人、車輛不得侵入鐵路路線、橋梁、隧道內及站區內非供公眾通行之處所之嫌，違者可處1萬元以上、5萬元以下罰鍰，台鐵也將向行為人求償。