國際藥廠調整布局恐釀缺藥 專家籲建立科學驗證提升學名藥信心

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
為提升國內藥品韌性，學名藥協會公共事務委員會主委殷為瑩表示，必須提振國人對學名藥的信心，建議應優化系統機制及建立科學驗證方法，證明學名藥療效與已過專利期的原廠藥是一致的。本報資料照片
為提升國內藥品韌性,學名藥協會公共事務委員會主委殷為瑩表示,必須提振國人對學名藥的信心,建議應優化系統機制及建立科學驗證方法,證明學名藥療效與已過專利期的原廠藥是一致的。

美國總統川普的藥品關稅政策，導致國際藥廠紛紛改變全球佈局，衛福部食藥署盤點，今年已有47款藥物擬退出台灣市場，其中絕大多數藥品均有替代藥物，但缺藥的想法仍深植人心。學名藥協會公共事務委員會主委殷為瑩表示，為提升國內藥品韌性，必須提振國人對學名藥的信心，建議應優化系統機制及建立科學驗證方法，證明學名藥療效與已過專利期的原廠藥是一致的，其中以抗生素及癌症用藥應最為優先。

台灣藥學會於今天舉辦年會，將針對藥品韌性提出10大政策建言，其中包括應優化「藥物療效不等通報系統」，以提民眾對於學名藥的信心。殷為瑩表示，衛福部食藥署針對「藥物療效不等通報系統」存在已久，但一直未有效率的進行通報，建議應優化系統機制及建立科學驗證方法，證明學名藥的療效與已過專利期的原廠藥是一致的，學名藥協會身為製藥業有責任站出來，不斷的倡議，希望讓國人對學名藥更有信心。

市面不斷傳出缺藥訊息，但真的缺藥嗎？或仍有其他替代藥品？殷為瑩說，食藥署日前公布47款可能會缺藥的藥品，其中相當多的品項都有學名藥可以替代，但藥師或民眾為何還會擔心缺藥，主因是大家對學名藥的信心不足；因此希望透過優化「藥物療效不等通報系統」，當醫師發現藥物出現療效不等時，可以立即通報，但如果療效相同時，則可以建立醫生跟病人對同成分學名藥的信心。

優化藥物療效不等通報系統，應經由食藥署、學界、醫界共同努力，建立科學的程序加以驗證，殷為瑩指出，目前食藥署已積極的正在研擬檢驗的機制，驗證學名藥與已過專利期的原廠藥，兩者的品質是一致的；往後，一旦傳出有缺藥的情形，僅是一個品牌離開台灣，不影響國人用藥權益，如此，就不需過於恐慌或擔憂，並建立政府所倡議的「藥品韌性」。

製藥發展協會主委李建宏說，「藥物療效不等通報系統」若接獲通報後，呼籲食藥署應快速進行科學的檢驗，解除醫師疑慮；另，每當食藥署公告藥品回收資訊時，往往學名藥的數量遠大於原廠藥，常會造成民眾誤解，以為學名藥的品質不佳，但民眾應有正確認知，目前國內藥品市場以國產學名藥為大宗，為真正的照顧國人健康。

衛福部長石崇良上任後，積極建立「醫療韌性」、「藥品韌性」及「社會韌性」，他日前於本報舉辦的「2025抗生素韌性暨品質精進」專家會議表示，抗生素是現代醫療的基石，須從品質、供應、使用與價格四管齊下。食藥署更將啟動市面藥品監測，聯合數家醫學中心建立「上市後品質監測哨點」，並與國衛院合作，啟動抗生素最低抑菌濃度測試，對抗生素進行全面品質監控。

衛福部食藥署長姜至剛則表示，食藥署明年將正式與國衛院合作，分三階段進行品質調查計畫，今、明年為試行階段，以抽驗市售抗生素，並同步檢測原料藥與製劑，建立常態化品質資料庫。

藥品 食藥署

